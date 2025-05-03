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الرياضة

«الدراجات» يبدأ معسكر إسبانيا

«الدراجات» يبدأ معسكر إسبانيا
3 مايو 2025 16:00

أبوظبي (الاتحاد)

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دشن منتخب الدراجات معسكره الخارجي في إسبانيا، ويستمر 12 يوماً، بقيادة ريتشارد وولز المدير الفني، استعداداً للبطولات المقبلة، حيث يبحث الاتحاد عن تكوين قاعدة كبيرة من اللاعبين للمشاركة بقوة في البطولات القارية والخليجية.
تضم البعثة بدر ثاني مدرباً، وقائد الفريق أحمد المنصوري، ومحمد العليلي، ومحمد محراب، وعبدالله الحمادي، وحمد المحيربي، ويوسف أميرى، راشد سويدان وعبدالعزيز الهاجري.
وأشاد المهندس منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات، بالخطة الجديدة التي اعتمدتها لجنة المنتخبات مع وولز، الذي بدأ عمله بشكل متميز، رغبة في تكوين أكبر عدد من الدراجين القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية في مختلف البطولات.

الإمارات
الدراجات
اتحاد الدراجات
منصور بوعصيبة
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