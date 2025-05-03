ظفار يخوض نزال «الوزن الثقيل» في «دوشانبي جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)

يخوض ظفار كوسوف «النزال» الأول، ضمن «الوزن الثقيل»، يوم الأحد، في بطولة دوشانبي جراند سلام الكبرى للجودو التي ينظمها اتحاد طاجيكستان، بإشراف الاتحاد الدولي، حيث ينتظر الفائز من مباراة الصيني هوانج فاوتشون، والطاجيكي محسن ملايف، وتشهد المنافسات مشاركة 226 لاعباً ولاعبة من 27 دولة، وجوائزها 154 ألف يورو، ويمثل ظفار منتخبنا الذي ينافس بقوة على التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028».

في الوقت نفسه، يواصل بقية لاعبي المنتخب تدريباتهم اليومية، بإشراف المدرب فيكتور سيكتروف والطاقم المساعد، استعداداً للاستحقاقات القادمة التي تسبق بطولة «أبوظبي جراند سلام» في أكتوبر المقبل، ويتضمن البرنامج خوض بطولة كازاخستان جراند سلام في أستانا من 9 إلى 11 مايو الحالي، وضمت قائمة المنتخب 4 لاعبين، وهم ناجي يزبيك «وزن تحت 66 كجم»، وعمر جاد «وزن تحت 81 كجم»، وسليمان إبراهيم، وجريجوري آرام «وزن تحت 90 كجم»، وتعقبها بطولة العالم في العاصمة المجرية بودابست من 11 إلى 20 يونيو المقبل.