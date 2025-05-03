«غنتوت» يختتم «النسخة الثانية» من «فارس أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)



اختتم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو «النسخة الثانية» من برنامج «فارس أبوظبي»، والذي نظمه برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وتضمن البرنامج التدريب النظري والعملي لعدد 51 طالباً وطالبة.

حضر حفل التخريج الختامي، ثنائي «بولو الإمارات» ونادي غنتوت، يوسف بن دسمال السويدي، وفهد سالم القبيسي، وكان برنامج «فارس أبوظبي» الماضي، شهد تخريج الدفعة الأولى التي ضمت 73 طالباً وطالبة تحت 18 سنة، حيث هدفت الزيارات الميدانية التي تضمنها البرنامج لمدارس أبوظبي التعريف بأهدافه التراثية الجديدة لفئة الناشئين والناشئات، مما يسهم في جذب الراغبين، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وتضمن البرنامج الثاني العديد من الفقرات الرياضية والمجتمعية والتراثية، والتعريف بقيم الرياضات التراثية، ورحلة المؤسسين، ومسيرة الآباء والأجداد، ونقل الموروث التاريخي لهم، وتدريبهم على قواعد وأسس ومهارة الفروسية والبولو، ومختلف الرياضات التراثية التي تهدف إلى تواصل الأجيال.