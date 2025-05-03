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الرياضة

حارس هايدنهايم.. «ارتجاج دماغي»!

حارس هايدنهايم.. «ارتجاج دماغي»!
3 مايو 2025 13:56

ميونيخ (أ ف ب)

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تعرض كيفن مولر حارس هايدنهايم، لارتجاج دماغي بعد احتكاك عنيف، خلال مواجهة بوخوم في المرحلة الـ 32 من بطولة ألمانيا في كرة القدم، بحسب ما أعلن فريقه في بيان.
وفي الدقيقة الـ 49 من المباراة، اصطدم الحارس المخضرم البالغ 34 عاماً بلاعب وسط بوخوم المالي إبراهيما سيسوكو خلال كرة هوائية مشتركة، فسقط أرضاً فاقداً الوعي.
أضاف بيان نادي جنوب ألمانيا: «بقي حارس مرمى الفريق فاقداً للوعي بعد الاصطدام، تلقى علاجاً طبياً على أرضية ملعب فويث- أرينا لنحو عشر دقائق، ونقل بعدها على حمالة، لا نعلم مدة غياب كيفن مولر». 
وحل بدلاً من مولر الذي يحمل ألوان هايدنهايم منذ 2015، فرانك فيلر في مباراة انتهت بالتعادل السلبي، ضمن سعي الفريق للهرب من الهبوط.
يحتل هايدنهايم المركز السادس عشر، الذي يخول صاحبه خوض الملحق، مع 26 نقطة مقابل 22 لمتذيلي الترتيب هولشتاين كيل وبوخوم، وذلك قبل جولتين على نهاية موسم بوندسليجا.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بوخوم
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