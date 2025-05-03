فاين يمنح «الإمارات للدراجات» انتصاراً ثميناً في «رومندي»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق جاي فاين، درّاج فريق «الإمارات- إكس آر جي»، فوزاً مميزاً في المرحلة الثالثة من طواف رومندي 2025، مؤكداً تفوقه في الطرق الصاعدة على المسار الدائري، البالغ طوله 183.1 كيلومتر، والذي انطلق من مدينة كوسوني وانتهى فيها.

جاءت المرحلة بمسار شاق تضمّن ثلاث طرق صاعدة من الفئة الثالثة، وصعوداً محورياً من الفئة الثانية عبر ممر كول دو مولاندروز، واستثمر جاي فاين الطبيعة الجبلية للمرحلة، ليشنّ هجوماً حاسماً على الصعود الأخير مكّنه من انتزاع الفوز بكل جدارة.

ويُعدّ هذا الانتصار أول فوز بمرحلة لفاين في تاريخ مشاركاته في طواف رومندي، ويُبرز الأداء القوي الذي يقدّمه قبيل خوض المرحلة الملكية المرتقبة. وستأخذ المرحلة الرابعة المتسابقين من مدينة سيون إلى قمة ثيون 2000، مروراً بخمس طرق صاعدة مصنّفة، من ضمنها ثلاث من الفئة الأولى، وتنتهي بصعود حاد إلى خط النهاية على ارتفاع 2.090 متراً.

وقال فاين: «إنه أمر لا يُصدّق حقاً، لقد كانت رحلة تعافٍ طويلة منذ إصابتي في الرقبة العام الماضي، وآمل أن أبدأ مشاركتي الثانية في جيرو خلال الأيام القليلة المقبلة، حققت حتى الآن ثلاثة انتصارات هذا العام، وهذا أول فوز لي في سباقات طواف العالم منذ فترة طويلة، لذا أشعر بسعادة كبيرة، وأعلم أن زوجتي وابني يتابعانني من المنزل، لا يزال كل شيء مفتوحاً للمنافسة».



نتائج المرحلة الثالثة:

1- جاي فاين (فريق الإمارات -إكس آر جي) 4:03:55

2- ليني مارتينيز (بحرين فيكتورياس) +2»

3- جواو ألميدا (فريق الإمارات- إكس آر جي) نفس التوقيت