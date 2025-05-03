«جود شير» تُحلق في «كنتاكي أوكس» بـ «النجمة السابعة»

عصام السيد (أبوظبي)

حققت مهرة جودلفين غير المهزومة «جود شير» انتصاراً مثيراً في سباق «كنتاكي أوكس» الكلاسيكي للفئة الأولى للمهرات في سن ثلاث سنوات فقط لمسافة 1800 متر الذي أقيم بمضمار تشرشل داونز بأميركا.

ودخلت المهرة التي يشرف على تدريبها براد كوكس السباق بسجل خالٍ من الهزائم في ست مشاركات، لتحقق الفوز السابع على التوالي، وشملت انتصاراتها لقبي ريتشيل أليكساندرا ستيكس، وفير جراوندز أوكس، وكلاهما للفئة الثانية.

وحافظت «جود شير» بقيادة الفارس لوي سايز على سجلها المثالي، ومنحت جودلفين لقبه الثاني في غضون ثلاث سنوات في «كنتاكي أوكس» للفئة الأولى بعدما حققت فوزاً ساحقاً في النسخة 151 من السباق الكلاسيكي المخصص للمهرات، والذي يعد الجولة الأولى من التاج الثلاثي الأميركي.

وتفوقت ابنة «ميداليا دورو» بفارق 2.25 طول عن «دريكس هيل» بقيادة بن كيرتس، مسجلة زمناً قدره 1:50:15 دقيقة.

صراع المهرات بالجينيز

ومن جهة أخرى، يشهد مضمار نيوماركت العريق عصر غدٍ الأحد، فعاليات سباق «الألف جينيز» الإنجليزي الكلاسيكي للفئة الأولى المخصص للمهرات في سن ثلاث سنوات لمسافة الميل «1600 متر»، وتشارك فيه 10 مهرات، وتعد أبرز خيول الإمارات المشاركة في السباق المهرة «ديزرت فلاور» لجودلفين.

وتطلع المهرة غير المهزومة «ديزرت فلاور» إلى استئناف مسيرتها المميزة التي اختتمت بها موسمها في عمر السنتين، وذلك عندما تخوض سباق 1000 جينيز على مضمار رولي مايل في نيوماركت، طامحة لتحقيق فوزها الثاني على التوالي في سباقات الفئة الأولى.

وأنهت «ديزرت فلاور»، المنحدرة من نسل «نايت أوف ثندر»، عام 2024 بصفتها الأعلى تصنيفاً بين المهرات في عمر السنتين على مسافة الميل في أوروبا، عقب انتصارها الساحق في فيليز مايل للفئة الأولى ضمن مهرجان دبي أبطال المستقبل.

بإشراف المدرب شارلي أبلبي، استهلت «ديزرت فلاور»، مسيرتها بانتصارين سهلين على مضمار جولاي كورس في نيوماركت، قبل أن تنتقل بكل سلاسة إلى سباقات الفئات، مسجلة فوزاً مقنعاً في سباق ماي هيل ستيكس للفئة الثانية على مضمار دونكاستر.

وقال أبلبي: «سارت تحضيرات «ديزرت فلاور» بشكل مثالي طوال الشتاء، لقد حققت كل الأهداف التي وضعناها لها في التدريبات، وندخل السباق بثقة عالية، وهي مهرة متعددة القدرات، ونتطلع بشغف لخوضها المنافسة».

وتنافس أيضاً من خيول الإمارات المهرة «الوتين» لشادويل، التي يشرف عليها سعيد بن سرور، وحققت ابنة «دباوي»، والفرس «توكيل» الفوز في مسافة 1400 متر على أرضية رملية في العام الماضي.

الجدير بالذكر، أن مهرات الإمارات توّجت باللقب في سباق 1000 جينيز الإنجليزي الكلاسيكي 16 مرة، أحدثها «الملكة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في العام الماضي.