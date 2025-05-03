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الرياضة

ينتظر 25 مايو.. أنشيلوتي يرفض الحديث عن مستقبله!

ينتظر 25 مايو.. أنشيلوتي يرفض الحديث عن مستقبله!
3 مايو 2025 17:17

لندن (د ب أ)

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رفض كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمستقبله، مؤكداً أن ريال مدريد سيكافح حتى اللحظة الأخيرة من الموسم للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني.
وذكرت تقارير إعلامية أن أنشيلوتي (65 عاماً) يعتزم الرحيل عن الريال هذا الصيف، حيث يتواصل ربط اسمه بتدريب المنتخب البرازيلي قبل مواجهة سلتا فيجو غداً الأحد.
ومع تبقي خمس مباريات للريال حتى نهاية الموسم، يبدأ الفريق الذي يتواجد في المركز الثاني، مباريات هذه الجولة بفارق أربع نقاط خلف المتصدر برشلونة، الذي يمكنه توسيع الفارق لسبع نقاط حال فوزه على بلد الوليد مساء اليوم السبت.
ونقلاً عن الموقع الإلكتروني الرسمي للريال، قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: «أتقهم أنكم تريدون التحدث عن مستقبلي وأنا لا أرغب في ذلك». وأضاف: «هناك سوء تواصل بيننا، لست غاضباً، أنا هادئ وسعيد جداً، أعلم تماماً ما يجب علي فعله وما سأقوم به، ولن اتحدث عن مستقبلي اليوم، أنتم تشعرون بخيبة أمل، لكن لا يهمني».
وأردف: «سأتحدث عن مستقبلي يوم 25 مايو عقب المباراة الأخيرة في الموسم أمام ريال سوسيداد، وليس قبل هذا».
ويستضيف برشلونة مباراة «كلاسيكو» أخرى في الجولة المقبلة، وأكد أنشيلوتي: «أي شيء يمكن أن يحدث في الأسابيع الأخيرة من هذا الموسم الصعب». وأضاف: «على المستوى الاحترافي، كان موسماً معقداً للغاية، عن المعتاد - بصراحة مقارنة بالموسم الماضي، الذي كان موسماً مثالياً».
وأردف: «عانينا من المشاكل التي حاولنا حلها طوال الموسم، لم يكن موسماً رائعاً، ولكن هناك خمس مباريات متبقية وأي شيء يمكن أن يحدث».

كارلو أنشيلوتي
ريال مدريد
الدوري الإسباني
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