أتلتيكو مدريد.. «نقطة» في «أرض العقدة»!



مدريد (أ ف ب)



تواصلت عقدة أتلتيكو مدريد الثالث على أرض ديبورتيفو ألافيس «الجريح»، بعد اكتفائه بالتعادل السلبي، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبتعادله العاشر للموسم، رفع فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث، بفارق 13 نقطة عن ريال بيتيس السادس، ما يعني أن خسارة الأخير الأحد على أرض إسبانيول تمنح نادي العاصمة رسمياً بطاقة تأهله إلى دوري أبطال أوروبا، قبل أربع مراحل على ختام الموسم، بعدما رُفِعَ عدد ممثلي «لا ليجا» في المسابقة القارية الأم إلى خمسة مقاعد في الموسم المقبل.

وللزيارة الرابعة توالياً إلى ملعب ألافيس، فشل أتلتيكو بتحقيق الفوز في سلسلة من تعادلين وهزيمتين، ليحصل المضيف على نقطة ثمينة لصراع البقاء بين الكبار بعدما رفع رصيده إلى 35 في المركز السادس عشر مؤقتاً بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

ورغم استحواذه الكبير على الكرة في الشوط الأول، بدا أتلتيكو عاجزاً هجومياً، وفشل في التسديد باتجاه مرمى الحارس أنتونيو سيفيرا لو لمرة واحدة، ثم بدا أن مهمته ستتعقد كثيراً، بعدما رفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، بعد خطأ على مواطنه فاكوندو جارسيز (40)، لكن الحكم عاد عن قراره بعد مراجعة لقطة الخطأ واكتفى بمنحه بطاقة صفراء.

وباستثناء محاولة لألافيس من رأسية لكيكي جارسيا علت العارضة، انتهى الشوط الأول من دون أي شيء يذكر على الإطلاق من قبل الطرفين.

ولم يتغير الوضع بتاتا في بداية الثاني التي شهدت محاولة أخرى خارج الخشبات الثلاث لأصحاب الأرض من رأسية لجون جوريدي علت العارضة إثر ركلة ركنية (53)، قبل أن يسجل أتلتيكو محاولته الأولى في الدقيقة 57 بتسديدة بعيدة للإنجليزي كونور جالاجر لم تجد طريقها إلى المرمى.

وفي محاولته للوصول إلى المرمى، قرر سيميوني الزج بالنروجي ألكسندر سورلوث بدلاً من الفرنسي أنطوان جريزمان (59)، ثم بالبرازيلي صامويل لينو بدلاً من نجله جوليانو (60) وكوكي بدلاً مواطنه رودريجو دي بول (67).

وتحسن الوضع الهجومي للفريق الذي سدد أخيراً بين الخشبات الثلاث من محاولة بعيدة للينو صدها سيفيرا (71)، ثم رد ألافيس بفرصة أخطر عبر كيكي جارسيا تألق الحارس السلوفاكي يان أوبلاك في صدها (73).

وكان أتلتيكو قريباً من خطف التقدم عبر الفرنسي كليمان لانجليه بعد عرضية من البديل الآخر الأرجنتيني أنخل كوريا تألق سيفيرا في صدها (76)، ورغم تكثيفه المحاولات في الدقائق المتبقية، فشل أتلتيكو في الوصول إلى الشباك وعاد بنقطة فقط.