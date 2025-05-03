أستون فيلا.. «قلب الصراع» على مقاعد «أبطال أوروبا»



لندن (أ ف ب)

بقي أستون فيلا في قلب الصراع على خوض دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي ودعها هذا الموسم من ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعدما عاد إلى سكة الانتصارات بتغلبه على ضيفه فولهام 1-0 في المرحلة 35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري اللقاء بمعنويات مهزوزة، بعد الخسارة في المرحلة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب 1-2، ثم خروجه المذل من نصف نهائي الكأس على يد كريستال بالاس (0-3).

لكنه عرف كيف ينتفض في مسعاه لنيل أحد المراكز الخمسة المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم، والتي قد ترتفع إلى ستة بالنسبة للدوري الممتاز، وذلك في حال التأهل المتوقع لمانشستر يونايتد وتوتنهام إلى نهائي «يوروبا ليج»، بعد فوزهما في ذهاب نصف النهائي على أتلتيك بلباو الإسباني 3-0 وبودو جليمت النرويجي 3-1 توالياً.

وبفوزه الخامس توالياً على فولهام، والذي تحقق بفضل هدف مبكر سجله منذ الدقيقة 12 عبر البلجيكي يوري تيليمانس برأسية، إثر ركلة ركنية نفذها القائد الأسكتلندي جون ماكجين،، رفع فيلا رصيده إلى 60 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف نوتنجهام فوريست السادس وتشيلسي الخامس اللذين يلتقيان مع كريستال بالاس الاثنين وليفربول البطل الأحد توالياً.

كما أن المركز الثالث ما زال في متناوله، كونه لا يتخلف سوى بفارق أربع نقاط عن صاحبه مانشستر سيتي الفائز على ولفرهامبتون 1-0.

وخاض فيلا المباراة من دون مهاجمه ماركوس راشفورد الذي سافر إلى دبي لعلاج تمزق عضلي بفخذه، سيبعده على الأرجح حتى نهاية الموسم، فلعب أولي واتكنز بدلاً منه في التشكيلة الأساسية.