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الرياضة

بني ياس يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

بني ياس يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
3 مايو 2025 18:55


أبوظبي (الاتحاد)


تواصلت منافسات «الجولة الثالثة» من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة، التي تقام في صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات فئتي الناشئين تحت 14 و16 عاماً.
وشهدت نزالات اليوم الثاني مستوى فنياً عالياً وأداءً قوياً، عكس التطور المتواصل لرياضة الجوجيتسو في الدولة، والنجاحات التي تحققها الأندية والأكاديميات في صقل وتأهيل المواهب الصاعدة.
وأسفرت النتائج عن تصدر نادي بني ياس الترتيب العام، يليه نادي الجزيرة في المركز الثاني، ونادي العين في المركز الثالث.
وشهدت المنافسات حضوراً جماهيرياً لافتاً من العائلات والمشجعين، في أجواء حماسية عززت من الروح المجتمعية والقيم النبيلة التي تمثلها الرياضة.
وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، أن البطولة تمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية تطوير اللعبة في الدولة، خاصة من حيث تركيزها على الفئات السنية الصغيرة، التي تُعد حجر الأساس في استدامة التميز الرياضي.
وأشار إلى أن نظام التصنيف المعتمد في البطولة يشكل حافزاً كبيراً للأندية والأكاديميات، لمضاعفة جهودها في تطوير اللاعبين وتحقيق نتائج مشرفة، الأمر الذي ينعكس على مستوى المنافسات، وزيادة قاعدة الممارسين على مستوى الدولة.

 

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من جهته، قال محمد هيثم، مدرب فئة الناشئين في نادي الجزيرة، أن النادي دخل الجولة الثالثة، بعد تحضيرات مكثّفة شملت الجانبين البدني والذهني، في ظل إدراكه لأهمية هذه الجولة في مسار البطولة.
وأوضح أن اللاعبين قدموا أداءً مشرفاً ونفذوا الخطط الفنية بكفاءة عالية، ما يعزز من فرص النادي في التقدم على سلم الترتيب العام.
وأوضحت منيرة حسن، والدة اللاعبين سيف وسعود وميرة البلوشي، أن رياضة الجوجيتسو تُسهم في إكساب الأبناء مهارات التوازن بين التحصيل الدراسي والنشاط الرياضي، وتعزز لديهم قيم الانضباط، وتنظيم الوقت وتحقيق الأهداف.
وأضافت أن مشاركاتهم في بطولات الاتحاد كان لها أكبر الأثر على تصرفاتهم، وعزّزت من وعيهم وانضباطهم داخل البساط وخارجه.
وتواصل البطولة، التي تحمل اسماً غالياً على أبناء الوطن، ترسيخ مكانتها كفعالية رياضية ومجتمعية متكاملة، تجمع بين التنافس الرياضي والأنشطة التفاعلية المصاحبة، التي تسهم في استقطاب العائلات وتعزيز الروابط المجتمعية.
وتنطلق يوم الأحد منافسات فئات البراعم والأشبال تحت 12 عاماً، وسط مشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

الإمارات
أبوظبي
مبادلة أرينا
اتحاد الجو جيتسو
بني ياس
الجزيرة
العين
محمد سالم الظاهري
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