«الدقيقة 95» تؤجل أفراح بايرن ميونيخ في «البوندسليجا»!



برلين (أ ف ب)

حرم لايبزج ضيفه بايرن ميونيخ من حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم، وفرض عليه التعادل 3-3 في المرحلة الثانية والثلاثين.

وكان البايرن قريباً للغاية من حسم اللقب الـ33 القياسي في «البوندسليجا» حتى الدقيقة 95، حين كان متقدماً 3-2، لكن هدفاً قاتلاً من «البديل» الدنماركي يوسف بولسن حرمه من ذلك.

كما كان يمكن لبايرن أن يحقق فوزاً دراماتيكياً، إذ كان متأخراً بهدفين عبر السلوفيني بنجامين شيشكو (11) ولوكاس كلوسترمان (39)، قبل أن يسجل ثلاثة أهداف عبر الإنجليزي إريك داير (62) والفرنسي ميكايل أوليسيه (63) ولوروا سانيه (83).

وكان الفوز كافياً للعملاق البافاري لحسم اللقب والابتعاد عن باير ليفركوزن بـ11 نقطة مؤقتاً، قبل مواجهة الأخير لمضيفه فرايبورج الأحد، لكنه رفع رصيده إلى 76 نقطة بفارق 9 نقاط قد تتقلص إلى 6 نقاط.

بهذه النتيجة، تبقى لباير ليفركوزن آمال ضئيلة في الدفاع عن اللقب، إذ يحتاج للفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، بينما يحتاج البايرن الذي يملك أفضلية كبيرة في فارق الأهداف، إلى نقطة واحدة فقط لحسم اللقب.

لكن لايبزي كرّس عقدته لبايرن على ملعب «ريد بول أرينا»، حيث لم يفز الفريق البافاري منذ عام 2021.

وافتقد البايرن، خاصة في الشوط الأول، لهدافه الإنجليزي هاري كين الذي تابع المباراة من المدرجات وغاب عن أرض الملعب بسبب تراكم الإنذارات.

ولم يتأخر أصحاب الضيافة بالتهديد عبر المالي أمادو حيدرا لكن تسديدته تصدى لها الحارس يوناس أوربيج (2).

ومن هجمة بدأت بتمريرة خاطئة من الفرنسي ميكايل أوليسيه ووصلت بتمريرة رائعة من الهولندي تشافي سيمونز إلى شيشكو، افتتح السلوفيني التسجيل بعدما استغل خروج أوربيج وسدد نحو المرمى الخالي (11).

وضغط لاعبو البايرن لتسجيل التعادل لكنهم اصطدموا بخط دفاع لايبزج الذي لعب أحد نجومه دافيد راوم كرة طويلة من ركلة حرة قابلها زميله في الخط الخلفي لوكاس كلوسترمان برأسية إلى المرمى (39)، وحاول القائد يوزوا كيميتش إدراك التعادل بتسديدة من خارج المنطقة مرت قريبة فوق الشباك (60).

وفي ظرف دقيقة واحدة، قلّص البايرن النتيجة حين ارتقى قلب الدفاع داير برأسه لكرة نفذت من ركنية إلى المرمى (62)، ثم عادل أوليسيه النتيجة حين وصلته كرة من سيرج جنابري عقب ضغط على الدفاع وسدد في الشباك (63).

وأهدر البديل الفرنسي كينجسلي كومان فرصة الثالث، حين وصلته كرة روّضها بطريقة صحيحة، لكنه عاد وحاول المرور عن الحارس، إلا أنه وضع الكرة بعيداً عنه (75)، لكن سانيه فعلها بتصويبة قوية من داخل المنطقة بعدما وصلته تمريرة كيميتش (83).

وحين كان لاعبو البايرن ومدربهم البلجيكي فنسان كومباني يقفون على خط الملعب بانتظار صافرة النهاية والاحتفال، حرمهم بولسن الفرحة حين سدد كرة قريبة فوق الحارس (95).

وفي مباراة أكثر دراماتيكية، خطف بوروسيا مونشنجلادباخ التعادل 4-4 أمام ضيفه هوفنهايم، وتقدم مونشنجلادباخ بهدفي الإيطالي فابيو كياروديا (5) وروكو رايتس (32)، لكن هوفنهايم عادل بهدفي البرازيلي أرتور تشافيس (43) وماريوس بالتر (54).

وتقدّم أصحاب الأرض مجدداً عبر الفرنسي فرانك أونورا (64)، لكنهم وجدوا أنفسهم متأخرين بعد هدفين من التشيكي آدم هلوشيك (74) والبديل البوسني هاريس تاباكوفيتش (81)، قبل أن يخطف تيم كلاينديست التعادل (91)، وفاز شتوتجارت على مضيفه سانت باولي بهدف، فيما تعادل أونيون برلين مع فيردر بريمن 2-2.