خورفكان والنصر يتعادلان في لقاء «الستة»



فيصل النقبي (خورفكان)



تعادل خورفكان والنصر 3-3، في اللقاء الذي أقيم على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن «الجولة 23» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، ورفع خورفكان رصيده إلى «32 نقطة»، محافظاً على المركز الثامن، فيما يملك النصر «34 نقطة» في الترتيب السادس.

شهد الشوط الأول تسجيل 4 أهداف، تقدم خورفكان بهدفين عن طريق البرازيلي لورينسي في الدقيقتين 21 و34، ورد النصر بهدفي مروان أزرقان في الدقيقتين 36 و42،

وفي الشوط الثاني، نجح البرتغالي إيلتون مورتي في إحراز الهدف الثالث لخورفكان في الدقيقة 53، وأدرك النصر التعادل مجدداً بهدف أحمد جشك في الدقيقة 67.

