كلباء يتفوق على دبا الحصن



علي معالي (أبوظبي)



قلب كلباء تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين على دبا الحصن، في «الجولة 23»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليصل «النمور» إلى «28 نقطة»، في المركز التاسع، وتجمد رصيد دبا الحصن عند «16 نقطة» في المركز قبل الأخير.

سيطر كلباء على معظم فترات الشوط الأول، إلا أن دبا الحصن، نجح في التقدم بهدف بيير كوندي في الدقيقة 42، وفي الشوط الثاني ترجم «النمور» سيطرته إلى هدف التعادل الذي أحرزه مهدي قايدي في الدقيقة 57، بعد متابعة رائعة للكرة، وأضاف دانيل بيسا الهدف الثاني لكلباء في الدقيقة 77 من هجمة منظمة.