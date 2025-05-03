لوكلير.. «حادث» في «الإحماء»!



ميامي (أ ف ب)

تعرض سائق فيراري، شارل لوكلير من موناكو لحادث خلال فترة الإحماء من سباق السرعة «سبرينت» ضمن جائزة ميامي الكبرى، المرحلة السادسة من بطولة العالم لسيارات «الفورمولا-1»، بعد اصطدامه بحائط تحت أمطار غزيرة.

وتعرضت سيارة لوكلير لأضرار جسيمة في الجانب الخلفي الأيمن، إثر فقدانه السيطرة على سيارته نتيجة تساقط الأمطار بصورة غير متوقعة.

وكان لوكلير تأهل لسباق «السبرينت» عن المركز السادس، وعلق قائلاً في اتصال لاسلكي مع فريقه «انزلقت على الماء بشكل كامل، لم أكن حتى أضغط بقوة».

ويستهل سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي (18 عاماً) السباق من المركز الأول، حيث يُعد أصغر سائق يحقق ذلك في أي من سباقات بطولة العالم لـ«الفورمولا-1» على الإطلاق.