ختام النسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيول العربية بالبحرين



المنامة (وام)



اختتمت منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيول العربية، التي أقيمت على مدى يومين في ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، بمنطقة الرفة، في مملكة البحرين.

وأقيمت البطولة، تحت رعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وشهدت البطولة مشاركة 135 جواداً من مختلف المرابط والإسطبلات في مملكة البحرين، وتضمنت منافسات لفئات الأمهار والمهرات بعمر سنة، والمهرات والأمهار بعمر سنتين وثلاث سنوات، إضافة إلى بطولات الأفراس والفحول، وسط حضور جماهيري من عشاق الخيول العربية الأصيلة وعدد من المسؤولين.

وتخلل اليوم الختامي، عروض تراثية جسدت أصالة الموروث البحريني، إلى جانب فقرة موسيقية قدمتها فرقة الموسيقى العسكرية.

وقام بتتويج الفائزين، الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى آل خليفة، رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، وفهد محمد بن كردوس العامري، سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية.

وعلى صعيد النتائج، فاز «إيه واي نايف»، لعمار يوسف جاسم بالمركز الأول في فئة الأمهار الصغيرة (الفئة الرابعة - ب) محرزاً 40.2 نقطة، وجاء ثانياً «عز النوادر»، لمربط النوادر، وثالثاً «إيه إم إس حمد»، لمربط المضاحكة.

وفي الفئة الرابعة - ب لبطولة الأمهار، أحرز «بندر المنامة»، لسعيد جعفر المركز الأول برصيد 40.15 نقطة، وتبعه «حرير الليال»، لمحسن علي في المركز الثاني، و«آر كيه النايف»، لكيان حسن في المركز الثالث.

وفاز «ريان إيه ج»، لعبدالله النعيمي بالمركز الأول في بطولة الأمهار (الفئة الخامسة - أ)، محققاً 40.85 نقطة، بينما جاء«سوهان»، لمنير علي في المركز الثاني، و«محبوب الزين»، لمربط النوادر في المركز الثالث.

وفي الفئة الخامسة - ب، حصد «ع ج أريان»، لفاضل عباس الجمري المركز الأول بـ42.05 نقطة، وتبعه «لحيف الريس»، لمربط الريس في المركز الثاني، و«أدميرال المنامة»، لحسين جعفر في المركز الثالث.

وفي منافسات الفحول (الفئة السادسة - أ)، تُوج «إيه إم إس شاهين»، لمربط المضاحكة بالمركز الأول بـ41.9 نقطة، وتبعه «مميز الليال»، لمحسن علي عبدالله في المركز الثاني، و«محارب المهنا» لمربط المهنا في المركز الثالث.

أما في الفئة السادسة - ب، فاز «إيه إم إس جمال»، لعبدالله أحمد شاهين المضاحكة بالمركز الأول، محققاً 41.33 نقطة، وتبعه «معراج العجائب»، لمحمد يعقوب في المركز الثاني، و«ماهر الماهر»، لحسن جمعة في المركز الثالث.

وفي بطولة المهرات لعمر سنة، توجت «نجدية الشهاب»، لفاضل عباس الجمري بالميدالية الذهبية، ونالت «علياء الهدار»، لمصطفى عبدالرحمن الفضية، و«إيه إم إس جواهر»، لمربط المضاحكة البرونزية.

وفي بطولة المهرات، أحرزت «تي إف ك هالا»، لطلال فوزي كانو الذهبية، و«لجين إيه ج»، لعبدالله النعيمي الفضية، و«إتش ك دين»، لمحمد الحايكي البرونزية.

وفي بطولة الأفراس، نالت «بي إف إس شموخ»، لحمد محمد الميدالية الذهبية، و«إيه آر كيان»، لكيان حسن رجب الفضية، و«لمار إيه ج»، لعبدالله النعيمي البرونزية.

وفي بطولة الأفلاء، أحرز «بندر المنامة»، لسعيد جعفر الذهبية، و«إيه واي نايف»، لعمار يوسف جاسم الفضية، و«عز النوادر»، لمربط النوادر البرونزية.

وفي بطولة الأمهار، توج «ع ج أريان»، لفاضل عباس الجمري بالذهبية، و«ريان إيه ج»، لعبدالله النعيمي بالفضية، و«لحيف الريس»، لمربط الريس بالبرونزية.

أما في بطولة الفحول، فقد نال «إيه إم إس شاهين»، لمربط المضاحكة الذهبية، و«مميز الليال»، لمحسن علي عبدالله الفضية، و«إيه إم إس جمال» لعبدالله المضاحكة البرونزية.