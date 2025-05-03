اتحاد الكرة يُشارك في اجتماع «مسابقات الآسيوي»



أبوظبي (الاتحاد)



شارك محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في اجتماع اللجنة الرابع الذي عُقد بمدينة جدة في السعودية، برئاسة الدكتور تران كوك توان.

وأوصت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي خلال اجتماعها بإسناد تنظيم النسخ الثلاث المقبلة من بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً إلى السعودية، وذلك بعد عملية تقييم شاملة للملفات المقدّمة.

كما صادقت اللجنة على تعليمات بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026، وتعليمات المعدات الخاصة بالاتحاد الآسيوي «نسخة 2025»، إلى جانب التعديلات على لوائح بطولات عدة قادمة، حيث تم تضمين لوائح جديدة تتعلق بآلية التبديل في حالات الإصابة بالارتجاج في المخ.

وأقرّت لجنة المسابقات الآسيوية تعديلات على تعليمات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، إلى جانب المصادقة على أحدث نسخة من روزنامة مسابقات الاتحاد الآسيوي 2026-2030.

وسيتم رفع جميع قرارات اللجنة للمصادقة من المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل دخولها حيّز التنفيذ، فيما سيتم لاحقاً نشر النسخ المُحدّثة من لوائح المسابقات وروزنامة البطولات بين 2026 و2030 عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي.

