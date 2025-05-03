دبا يعتلي صدارة «الأولى» ودياجو يدخل «نادي المائة»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



اعتلى دبا صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، في ليلة احتفال مهاجمه البرازيلي دياجو دا سيلفا بوصوله إلى 100 هدف في الدوري، بعدما تغلّب على مضيفه مجد 3-1، في المباراة التي أقيمت على استاد طحنون بن محمد في العين، ضمن افتتاح «الجولة 26»، والتي شهدت أيضاً فوز الجزيرة الحمراء على جلف أف سي 3-2، على استاد سعود بن صقر القاسمي في رأس الخيمة.

وقلب «النواخذة» تأخره أمام مجد بهدف مامور نيانج في الدقيقة 25، إلى فوز بـ «ثلاثية»، سجل منها دياجو «هدفين» في الدقيقتين 55 و83، فيما أحرز علي إبراهيم مدافع مجد هدفاً عكسياً في مرماه في الدقيقة 65، ورفع دبا رصيده إلى 49 نقطة من 23 مباراة، متصدراً الترتيب بفارق نقطتين عن الظفرة «الوصيف» بـ47 نقطة من 22 مباراة، في المقابل بقي مجد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

وجاءت «ثنائية» دياجو في شباك مجد لتمنحه صدارة الهدافين برصيد 18 هدفاً، وللاحتفال بإكمال 100 هدف في دوري الأولى، منذ مشاركته الأولى في موسم 2019-2020 مع نادي الإمارات، بعد انتقاله من دبا.

وفي المباراة الثانية، فاز الجزيرة الحمراء على جلف أف سي 3-2، وسجل أهداف الجزيرة كل من جابريل فالنتيني في الدقيقة 33، جمال معروف في الدقيقة 41، وجوزيف أمواه في الدقيقة 87، فيما أحرز هدفي جلف أف سي راشد السعدي في الدقيقة 13، ورينر ألفيس في الدقيقة 49، وشهدت المباراة طرد مايد صلاح، حارس الجزيرة الحمراء، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 47، ورفع الجزيرة رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، مقابل 7 نقاط لجلف أف سي في المركز الأخير.

وتُستكمل الجولة مساء اليوم، بمباريات الإمارات مع الفجيرة، مصفوت مع جلف يونايتد، حتا مع الذيد، والعربي أمام الحمرية، فيما يغيب الظفرة ويونايتد عن الجولة بداعي الراحة.