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الرياضة

نوريس يفوز بسباق «السبرينت» في «جائزة ميامي»

نوريس يفوز بسباق «السبرينت» في «جائزة ميامي»
3 مايو 2025 21:56

 
ميامي (أ ف ب)

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فاز البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين بسباق السرعة «السبرينت» في جائزة ميامي الكبرى، المرحلة السادسة من بطولة العالم لسيارات «الفورمولا-1»، متفوقاً على زميله ومتصدر ترتيب السائقين الأسترالي أوسكار بياستري.
واحتل البريطاني لويس هاميلتون (فيراري) المركز الثالث، فيما حل الإيطالي كيمي أنتونيلي (18 عاماً) سائق ماكلارين في المرتبة العاشرة بعد انطلاقه من المركز الأول.
وخسر أنتونيلي ريادته في المنعطف الأول، عندما دفعه بياستري للخروج عن المسار، وعندما عاد إليه، كان قد تراجع إلى المركز الرابع.
وانطلق السباق بعد تأخير لـ 25 دقيقة بسبب الأمطار الغزيرة.
وكان شارل لوكلير من موناكو، سائق فيراري، أبرز ضحايا الأمطار، عندما خرج منه أثناء إحدى لفات الإحماء بعد اصطدامه بالحائط.
وخلال السباق، اصطدم الإسباني فيرناندو ألونسو بالحائط أيضاً بعد أن احتك به النيوزيلندي ليام لاوسون، كما تعرض الإسباني الآخر كارلوس ساينز لحادث اصطدام.
كما وقعت حادثة تصادم في منطقة الصيانة عندما اصطدم الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول وبطل العالم في المواسم الأربعة الماضية بأنتونيلي.

الفورمولا-1
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