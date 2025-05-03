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الرياضة

بايرن ميونيخ يقترب من تجديد عقد ساني

بايرن ميونيخ يقترب من تجديد عقد ساني
3 مايو 2025 22:01

 
برلين (د ب أ)

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أكد ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم لشؤون الرياضة، اقتراب ناديه من تجديد عقد الجناح ليروي ساني.
وانضم ساني «29 عاماً» إلى بايرن ميونيخ في عام 2020، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.
وانتشرت تكهنات حول رحيله إلى نادٍ آخر مؤخراً، لكن التقارير أكدت اقترابه من تجديد عقده لمدة ثلاثة أعوام مع قبوله بتخفيض راتبه.
ومر اللاعب الدولي الألماني بمراحل متباينة منذ انضمامه في الفريق، لكنه تألق مؤخراً، وسجل هدفاً ليتقدم فريقه 3-1 على لايبزج، وهو ما بدا أنه هدف التتويج ببطولة الدوري، قبل أن يأتي هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ويؤجل احتفالات الفريق البافاري.
وقبل انطلاق المباراة، قال إيبرل لقناة «سكاي» إن تجديد عقد ساني بات قريباً.
وأضاف إيبرل: «نحن في محادثات جيدة وهادفة لكن التوقيع لم يتم بعد، سنفضل فعل ذلك وليروي كذلك، لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».
ويصبح ساني آخر اللاعبين الذين أعلنوا بقاءهم في البايرن في الأشهر الأخيرة، بعدما جدد النادي عقود كل من جمال موسيالا وجوشوا كيميتش وألفونسو دايفز ومانويل نوير.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
لايبزج
ليروي ساني
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