نابولي يسير بثبات إلى لقب «الكالشيو»



روما (أ ف ب)



عزز نابولي موقعه في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه ليتشي المهدد بالهبوط 1-0، ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين، رافعاً الفارق بينه وبين مطارده الإنتر إلى ست نقاط مؤقتاً.

وبانتظار مباراة الإنتر أمام ضيفه فيرونا، بات الفريق الجنوبي يتصدر الترتيب بفارق ست نقاط، حيث يأمل في تعثر منافسه المنهك من مشاركته في دوري أبطال أوروبا، ما يجعله أقرب من أي وقت مضى للتتويج باللقب الثاني في ثلاثة مواسم، قبل ثلاث مراحل فقط لنهاية الموسم.

في المقابل، تجمد رصيد ليتشي عند 27 نقطة في المركز السادس عشر متقدماً بنقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

ويدين نابولي بفوزه إلى هدف جاكامو راسبادوري (24).

وحقق فريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي فوزه الرابع توالياً، معززاً سلسلة مبارياته بلا خسارة إلى 10، كما احتفظ بنظافة شباكه في مبارياته الأربع الأخيرة.

ولن تكون في سكة الفريق الجنوبي الكثير من المحطات الصعبة، إذ بعد لقاء ليتشي، يستضيف جنوى الثالث عشر وكالياري الرابع عشر ويحل ضيفاً على بارما السادس عشر.

وبدأ نابولي اللقاء بصورة أفضل، وظن أنه انتزع التقدم بعد تسديدة من ماتيو بوليتانو ارتدت من قدم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى داخل المرمى، لكن سرعان ما تدخل حكم الفيديو المساعد «الفار» لإلغاء الهدف بداعي التسلل على الأخير (2).

وتوقفت المباراة بسبب إلقاء الجماهير مفرقعات نارية وقنابل دخانية على الملعب تعبيرا عن غضبها من رابطة الدوري على خلفية ما وصفته جماهير ليتشي بتجاهل الأخيرة لوفاة المعالج الفيزيائي للفريق قبل ثلاثة أيام من مباراة أتالانتا في المرحلة الماضية (1-1).

وأوقف الحكم الأساسي المباراة في الدقيقة السادسة، وطلب من لاعبي الفريقين التجمع في وسط الملعب، في حين تدخل المعنيون لإطفاء القنابل وإبعادها.

واستؤنفت المباراة بعد توقف دام سبع دقائق، بعد إصلاح شباك مرمى ليتشي التي تضررت بسبب قنبلة دخانية.

ولم يتأخر النادي الجنوبي لانتزاع التقدم من ركلة حرة مباشرة على مشارف منطقة الجزاء نفذها راسبادوري بكرة التفت على حائط الصد ورست في الزاوية البعيدة (24).

وكاد أصحاب الأرض يفرضون تعادلاً مريراً، لكن القائم أنقذ نابولي، إثر تسديدة الأنجولي كيالوندا جاسبار الرأسية (37).

وغابت الإثارة عن مجريات الشوط الثاني في ظل سعي الضيوف للاحتفاظ بتقدمهم، فيما بادر ليتشي للمبادرة هجوماً بحثاً عن الخروج بنقطة ثمينة في سعيه للابتعاد عن دائرة الخطر، لكن نابولي ظل متمسكاً بتقدمه حتى الصافرة الأخيرة.

وفي نتائج أخرى، فاز أودينيزي على مضيفه كالياري 2-1، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني عشر، في حين تجمد رصيد كالياري عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتغلب كومو على بارما بهدف رفع به رصيده إلى 45 نقطة في المركز العاشر، مقابل 32 للأخير في المركز السادس عشر.