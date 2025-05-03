«خيول الإمارات» تحصد «ثلاثية» في «مهرجان جينيز»

أبوظبي (الاتحاد)

واصل «رولينج كورت» سجل جودلفين الرائع في سباق الـ2000 جينيز الإنجليزي الكلاسيكي، حين تُوج المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات، والمنحدر من نسل «جستفاي»، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة ويليام بويك، بطلاً لسباق بيتفريد 2000 جينيز في «نيوماركت».

وقطع «رولينج كورت» المسافة البالغة 1600 متر في زمن 1:37:28 دقيقة، متفوقاً بفارق نصف طول عن المرشح الأول «فيلد أوف جولد» لجدمونت، الذي حل في المركز الثاني، وجاء «شادو أوف لايت» في المركز الثالث، و«تورنادو أليرت» في المركز الرابع، وكلاهما لجودلفين.

ويعد الفوز الثالث لجودلفين بالجينيز في أربع سنوات بعد فوزي «كوروبس» (2022) و«نوتابل سبيتش» (2024)، وخفّضت شركة بيتفريد للترشيحات نسبة فوز «رولينج كورت» إلى 7 إلى 2، مناصفة مع «ذا ليون إن وينتر» في سباق الديربي الإنجليزي الشهر المقبل.

وجاء الفوز الثاني لخيول جودلفين في الأمسية عبر الجواد «الكوردبوس» في سباق «لي آند ويللر» للتكافؤ لمسافة 2400 متر، متفوقاً بفارق 3.5 طول على المرشح الأول «فرنش ماستر»، مسجلاً زمناً قدره 2:35:11 دقيقة. فيما كانت حصيلة خيول الإمارات ثلاث انتصارات بفوز «مور ثندر» لسعيد سهيل بسباق بيتفريد للتكافؤ لمسافة 1200 متر، متفوقاً بفارق رأس عن «عرمرم» لزياد كلداري، مسجلاً 1:09:94 دقيقة.