ليما يُعادل الرقم التاريخي لفهد خميس.. الوصل يؤجل تتويج شباب الأهلي



معتصم عبدالله (دبي)

أجّل الوصل حسم شباب الأهلي للقب «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بعدما تفوّق عليه 2-1 في مباراة «الديربي» المثيرة، التي جمعت الفريقين على استاد زعبيل، في افتتاح الجولة 23، والتي شهدت أيضاً فوز اتحاد كلباء على دبا الحصن 2-1، وتعادل خورفكان مع ضيفه النصر 3-3.

وافتتح نيكولاس خيمينيز التسجيل للوصل في الدقيقة 20، وأضاف فابيو ليما الهدف الثاني في الدقيقة 48، فيما سجل سعيد عزت الله هدف «الفرسان» الوحيد في الدقيقة 79، ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى 40 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث مؤقتاً، بينما تجمّد رصيد شباب الأهلي عند 56 نقطة في الصدارة.

وكان شباب الأهلي، الذي يحتاج إلى نقطة واحدة لحسم التتويج بالدرع، يأمل في رد الاعتبار أمام الوصل «حامل اللقب»، الذي توّج في الموسم الماضي 2023-2024 على حساب «الفرسان» بنتيجة 3-0 في «الجولة 25»، على الملعب ذاته، وتُعد الخسارة أمام الوصل الأولى لشباب الأهلي هذا الموسم، بعد سلسلة من 24 مباراة متتالية من دون هزيمة في الدوري.

وفرض الوصل أفضليته في الشوط الأول، مستفيداً من التنظيم الدفاعي الجيد، وتقارب خطوط اللعب، وإغلاق الأطراف أمام المنافس، إلى جانب تنويع الضغط الهجومي. ونجح في تسجيل هدف التقدُّم من تسديدة خيمينيز من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 20، وهو الهدف السادس لـ«الأصفر» من خارج المنطقة أمام «الفرسان» من آخر 11 هدفاً في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين.

وفي الشوط الثاني، استغل فابيو ليما خطأ من المدافع إيجور سيلفا في إبعاد الكرة أمام منطقة الجزاء، وخطفها ومررها إلى خيمينيز الذي أعادها له، ليُسكنها ليما شباك الحارس حمد المقبالي بتسديدة قوية بيسراه، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 48، ورفع ليما رصيده إلى 175 هدفاً في 11 موسماً مع «الأصفر»، ليعادل الرقم القياسي لهداف الوصل التاريخي فهد خميس، المعتزل عام 1997.

في المقابل، حاول شباب الأهلي العودة إلى أجواء اللقاء، وسنحت له فرصة من ركلة حرة سددها يوري، واصطدمت بالقائم في الدقيقة 63، وعاد اللاعب نفسه ليرسل عرضية من الجهة اليسرى، هيأها المهاجم سردار أزمون برأسه، وأكملها سعيد عزت الله برأسية، مسجلاً هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79.