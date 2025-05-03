سابالينكا تحرز لقب مدريد للمرة الثالثة

مدريد (أ ف ب)

توّجت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالمياً، بلقب دورة مدريد للألف نقطة في التنس للمرة الثالثة في مسيرتها، بعد فوزها على الأميركية كوكو جوف الرابعة 6-3 و7-6 في المباراة النهائية.

وأكدت سابالينكا (26 عاماً) وصيفة النسخة الماضية المتوجة بثلاثة ألقاب جراند سلام، جاهزيتها الكاملة قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق بطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى التي لم يسبق لها التتويج بها.

وسجلت البيلاروسية فوزها رقم 31 على ملاعب مدريد الترابية، لتضيف لقب العاصمة إلى لقبيها السابقين هذا الموسم في بريزبين وميامي.

وهذا النهائي السادس الذي تخوضه سابالينكا هذا العام، والنهائي رقم 37 في مسيرتها، والرابع لها في مدريد خلال خمسة أعوام.

وكانت سابالينكا خسرت نهائي العام الماضي أمام البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة ثانية التي أطاحت بها جوف من نصف النهائي.

قالت بعد الفوز موجهة الحديث إلى جوف «أنا متأكدة أننا سنلتقي في المزيد من النهائيات على الرغم من أنني آمل أن أفوز بها جميعاً».

وأضافت «أنا دائماً متحمسة للعب أمامكم، وسعيدة جداً بتحقيق الفوز هذا العام».

بدورها، قالت جوف «أعتقد أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح»، مقدمة الشكر لفريقها ولمنظمي الدورة.

وتابعت «مدريد واحدة من دوراتي المفضلة، وهي أيضاً من المدن التي أحب زيارتها».

وقدّمت سابالينكا أداءً ساحقاً في المجموعة الأولى، حيث فازت بـ17 نقطة متتالية، بعد أن تمكنت جوف من كسب شوط إرسالها الأول، لتتقدم 4-1 بكسرين للإرسال في الشوطين الثالث والخامس، في وقت عانت فيه الأميركية للتعامل مع قوة ضربات منافستها.

ونجحت جوف بطلة الولايات المتحدة 2023، في كسر إرسال سابالينكا مرة واحدة لتقلص الفارق، لكن البيلاروسية استعادت كسر الإرسال سريعاً لتحسم المجموعة الأولى في 35 دقيقة.

ودخلت جوف المجموعة الثانية بصورة أفضل وتنوعت في إرسالها وكسرت إرسال سابالينكا في الشوط الثالث لتتقدم 3-1، ثم حافظت على تقدمها رغم الضغط المتواصل من البيلاروسية التي حصلت على فرصتين لكسر الإرسال في الشوط السادس، لكن جوف أنقذتهما بثبات لتتقدم 4-2.

وعند تقدمها 5-4 وكانت على وشك حسم المجموعة، ارتكبت جوف خطأين مزدوجين في الإرسال، لتمنح سابالينكا ثلاث فرص لكسر الإرسال.

وأضاعت سابالينكا فرصة الفوز بالمباراة عند تقدمها 6-5، لكن جوف أجبرتها على شوط كسر التعادل إلا أنها لم تنجح بالحسم لتفوز البيلاروسية.