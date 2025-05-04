برشلونة يحكم قبضته على قمة «الليجا»



بلد الوليد (رويترز)



أحكم برشلونة قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعدما انتفض في الفوز 2-1 على بلد الوليد، الذي تأكد هبوطه، بفضل هدفين من رافينيا وفيرمين لوبيز في الشوط الثاني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام ريال مدريد الذي يلعب أمام سيلتا فيجو الأحد، ويتجمد رصيد بلد الوليد متذيل الترتيب، والذي تأكد هبوطه الجولة الماضية عند 16 نقطة.

ويحل برشلونة ضيفاً على إنتر ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، بعد تعادلهما ذهابا 3-3.

وتقدم بلد الوليد على نحو مفاجئ بعد ست دقائق من بداية المباراة، عندما استغل إيفان سانشيز تمريرة بينية من راؤول مورو، ليلعب تمريرة عرضية غيرت اتجاهها إلى داخل مرمى الحارس مارك أندريه تير شتيجن الذي عاد إلى الملاعب بعد غياب سبعة أشهر بسبب الإصابة.

وأبلغ تير شتيجن منصة (دازون) «كنت أتطلع بشدة لخوض هذه المباراة، دائماً ما يكون الفوز أفضل، نستمر بنفس الديناميكية، وهو أمر مهم، نتطلع إلى الأسابيع القليلة المقبلة، والتي ستكون رائعة للجميع، عندما تتأخر 1-صفر في النتيجة، يكون الوضع صعباً على أي ملعب، ليس لديهم ما يخسرونه، يؤسفني هبوطهم لأنهم فريق رائع يحظى بمثل هؤلاء المشجعين الرائعين».

وتألق أندريه فيريرا حارس مرمى بلد الوليد في التصدي لمحاولات برشلونة للعودة في النتيجة قبل الاستراحة، إذ حرم أنسو فاتي ولوبيز من التسجيل.

وتوقفت المباراة لفترة وجيزة عندما احتاج داني رودريجيز (19 عاماً) لرعاية طبية في مباراته الأولى مع الفريق الأول، واضطر لمغادرة الملعب، لينزل بدلاً منه لامين يامال.

وتحسن أداء برشلونة بعد الاستراحة، عندما أطلق البديل رافينيا تسديدة قوية إلى داخل الشباك في الدقيقة 54، بعدما اعترض فيريرا تمريرة عرضية من يامال، بينما لعب جيرارد مارتن تمريرة استغلها فيرمين لوبيز لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 60، وقال هانز فليك مدرب برشلونة «الهدف هو حصد النقاط الثلاث وأنا سعيد بتحقيق الهدف».

ويستعد برشلونة لمواجهة غريمه ريال مدريد في الجولة المقبلة من المسابقة.