الإنتر يتمسك بـ «الأمل الضعيف» في السباق مع نابولي!



ميلانو (رويترز)



حافظ إنتر ميلان على آماله الضعيفة في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بانتصاره 1-صفر على ضيفه هيلاس فيرونا، بفضل ضربة جزاء مبكرة سجلها كريستيان أصلاني، بعدما أراح الفريق لاعبيه، قبل استضافة برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وحافظ الفوز على استمرار الصراع على اللقب، إذ يملك الإنتر 74 نقطة، متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر، قبل آخر ثلاث جولات بالدوري، ويحتل فيرونا المركز 15.

وخاض الإنتر المباراة تحت الضغط، بعد فوز نابولي 1-صفر على ليتشي، عبر هدف مبكر من جياكومو راسبادوري.

كما غاب المدرب سيموني إنزاجي ولاعب الوسط هاكان شالهان أوغلو عن المباراة، بعدما أوقفهما الاتحاد الإيطالي لمباراة واحدة بسبب علاقاتهما مع مشجعين متعصبين، بينما وقف المدرب المساعد ماسيميليانو فاريس في المنطقة الفنية ليقود الفريق في المباراة.

وقال فاريس لشبكة (سكاي سبورت إيطاليا) «كنا نعرف أن فيرونا سيكون متماسكاً، ولم يكن إيجاد الثغرات سهلاً، ربما في الشوط الثاني، كان من الممكن أن نسرع في اتخاذ بعض القرارات، لكننا لم نواجه خطراً كبيراً في عدة مواقف».

ومع خوض إنتر ميلان إياب نصف النهائي على أرضه أمام برشلونة يوم الثلاثاء المقبل بعد التعادل 3-3 في إسبانيا، كان المدافع يان بيسيك الوحيد الذي شارك من تشكيلة المباراة السابقة.

وأضاف فاريس «بدلاً من الإشارة إليه باعتباره الفريق الثانوي، أود وصفه بمجموعة من اللاعبين يحظون بفرص مشاركة محدودة، لكنهم على دراية تامة بالمنتظر منهم».

سجل الإنتر بعد تسع دقائق عندما نفذ أصلاني ضربة جزاء بنجاح، إثر احتسابها بعد لمسة يد من نيكولاس فالنتيني، ليمنح صاحب الأرض التقدم.

ولم يشكل الفريق الضيف تهديداً يُذكر، وكان أمين سار مصدر خطورته الحقيقي الوحيد، عندما أطلق تسديدة صاروخية، أجبرت جوزيب مارتينيز حارس الإنتر على التدخل لإنقاذ مرماه بصعوبة.

وكاد أصلاني أن يسجل هدفاً آخر قبل الاستراحة مباشرة، بعدما سدد الكرة من مسافة بعيدة نحو زاوية صعبة، لكن الكرة لمست العارضة وهبطت فوق الشباك، وسط دهشة واستياء جماهير الفريق التي اعتقدت أنها دخلت المرمى.

وتراجعت قوة المباراة في الشوط الثاني، وانحصرت في وسط الملعب وشهدت فقدان الكرة كثيراً، وهجمات لم تسفر عن شيء، ليتمكن الإنتر من الحفاظ على فوزه.

كما افتقد الإنتر جهود المهاجم لاوتارو مارتينيز الذي يسابق الزمن للتعافي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية في الوقت المناسب قبل مواجهة برشلونة.

وقال فاريس «حقيقي أنه ليس مصاباً، لذا فهناك بعض الأمل، لكن في الوقت الحالي احتمالات غيابه أكبر من فرص مشاركته، لم يتدرب، نبذل قصارى جهدنا بالطبع، لأنها مباراة محورية، لكن احتمالات غيابه أكبر من فرص مشاركته في الوقت الحالي للأسف».

