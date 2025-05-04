فيرستابن «أول المنطلقين» في «جائزة ميامي»



ميامي (رويترز)



حسم ماكس فيرستابن سائق رد بول، والذي رزق بمولودة مؤخراً، مركز أول المنطلقين في جائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات متفوقا على لاندو نوريس سائق مكلارين، وسجل فيرستابن أسرع لفة وقدرها دقيقة واحدة و26.204 ثانية.

ويأتي هذا بعدما تراجع فيرستابن للمركز الأخير بين السائقين الذين أنهوا سباق السرعة، إثر حصوله على عقوبة 10 ثوانٍ نتيجة الخروج غير الآمن في حارة الصيانة واصطدامه بالإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس، وقال فيرستابن «من الواضح أن كوني أبا لم يجعلني أبطأ، لذا فهذا أمر إيجابي».

واحتل نوريس، الفائز بسباق ميامي العام الماضي بعدما حسم فيرستابن مركز أول المنطلقين، المركز الثاني بفارق 0.065 ثانية، ولم يكن الفوز من نصيب أول المنطلقين منذ انطلاق السباق في 2022.

وحل كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس الصاعد في المركز الثالث، متفوقاً على أوسكار بياستري سائق مكلارين ومتصدر الترتيب العام، والذي ينطلق من المركز الرابع.

وكان نوريس فاز بسباق السرعة، ليقلص الفارق الذي يفصله خلف بياستري إلى تسع نقاط، ويحظى الآن بفرصة للزحف نحو الصدارة.

وقال السائق البريطاني مازحاً «تهانينا لماكس، خاصة بعدما أصبح أباً الآن، كنت آمل أن يبطئه هذا، قطع ماكس لفة بطريقته المعتادة مجدداً، ولا يمكنني لومه، أنا سعيد ومتحمس قبل السباق».

احتل جورج راسل سائق مرسيدس المركز الخامس، متفوقاً على كارلوس ساينز سائق وليامز في المركز السادس وزميله في الفريق أليكس ألبون سابع الترتيب.

وقال راسل «الصعود على منصة التتويج سيكون بمثابة الفوز الأحد، واقعياً، سيارتا مكلارين بعيدتان عن المتناول، كانت سرعة ماكس في السباق جيدة على نحو مفاجئ مؤخراً، نتحدث كثيراً عن مكلارين، لكن رد بول لا يزال قوياً، آمل أن تزيد بعض الأمطار من إثارة السباق».

وينطلق شارل لوكلير سائق فيراري من المركز الثامن، بعدما غاب عن سباق السرعة، إثر تعرضه لحادث أثناء خروجه من حارة الصيانة قبل انطلاق السباق، وحل إستيبان أوكون سائق هاس في المركز التاسع ويوكي تسونودا سائق رد بول في المركز العاشر.

واحتل لويس هاميلتون سائق فيراري، وبطل العالم سبع مرات المركز 12، بعدما حل ثالثاً في سباق السرعة، وقال السائق البالغ عمره 40 عاماً «سنواصل المحاولة، مضت ستة سباقات من الموسم، لكننا لا زلنا نعاني كثيراً».

وتمكن جاك دوهان من تخطي الجولة الأولى من التجارب التأهيلية، وتفوق على بيير جاسلي زميله في ألبين في التجارب التأهيلية للمرة الأولى، لينطلق من المركز 14.

كان فرستابن الأسرع في الجولة الأولى من التجارب التأهيلية، متقدماً مرة أخرى على نوريس، لكن مكلارين هيمن على المرحلة الثانية من التجارب ما دفع البعض للاعتقاد بأن هيمنته تتواصل في المرحلة الثالثة.

لكن فيرستابن خالف التوقعات ليحسم مركز أول المنطلقين للمرة الثالثة في ستة سباقات والثانية توالياً، بالإضافة إلى أنه أصبح أول سائق يحقق مركز أول المنطلقين في ميامي لأكثر من مرة واحدة.