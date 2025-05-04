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الرياضة

«الآسيوي» يهنئ الأهلي بـ «النخبة»

«الآسيوي» يهنئ الأهلي بـ «النخبة»
4 مايو 2025 11:56

 
جدة (د ب أ)

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تقدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالتهنئة إلى نادي أهلي جدة، بمناسبة فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، مؤكداً أن الفريق السعودي نجح في صياغة مفردات الإنجاز القاري بفضل عزيمته القوية وإرادته الصلبة وعروضه الفنية الكبيرة.
وتُوج الأهلي بطلاً لدوري أبطال آسيا للنخبة على حساب كاواساكي الياباني بفوزه بهدفين، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة السعودية.
وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بالمستويات اللافتة التي ميزت الفريق البطل على امتداد منافسات المسابقة بصفة عامة، وفي المباراة النهائية على وجه الخصوص، من خلال الأداء الفني القوي الممزوج بالروح القتالية العالية.
وثمن الشيخ سلمان بن إبراهيم المستوى الرائع الذي قدمه كاواساكي خلال المسابقة، مبيناً أن وصول الفريق إلى المباراة النهائية يؤكد مكانته المتميزة في كرة القدم الآسيوية.
وأبدى رئيس الاتحاد الآسيوي ارتياحه للصورة الزاهية التي ظهرت عليها المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، من النواحي الفنية والجماهيرية والتنظيمية، مبيناً أن المباراة النهائية قدمت صورة جميلة عن كرة القدم الآسيوية، وأشاد بالنجاح اللافت للمملكة العربية السعودية بتنظيم الأدوار النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، وقال: السعودية نجحت في تأمين البيئة المثالية لاستضافة البطولة وإخراجها بصورة زاهية تؤكد جدارة المملكة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
سلمان بن إبراهيم
السعودية
الأهلي السعودي
كاواساكي
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