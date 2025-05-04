فيرمينو يكشف عن أسباب تتويج الأهلي



جدة (د ب أ)



قال البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم أهلي جدة، إنه يشعر بالفخر، كونه جزءاً من الفريق السعودي، وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة.

وأضاف فيرمينو «التتويج بدوري أبطال آسيا جاء تتويجاً للجهد الكبير الذي قدمه الفريق طوال الموسم، على الرغم من اللحظات الصعبة التي مر بها الفريق هذا العام، إلا أن الجميع تحلى بالإيمان والثقة والعمل بصبر من أجل حصد اللقب الكبير».

وعن تحسن أداء الفريق في المباريات الآسيوية بحضوره، قال البرازيلي الدولي «أعمل دائماً على مساعدة الفريق وزملائي، وأنا هنا من أجل الفوز بالألقاب».

وأشاد فيرمينو بجماهير الأهلي التي قال إنه يحبها كثيراً، نظراً لما تقدمه من دعم كبير للفريق في كل مباراة محلية أو قارية، معرباً عن سعادته بإهدائهم هذا اللقب.

وتُوِّج الأهلي السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بهدفين على كاواساكي الياباني في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الإنماء «الجوهرة المشعة» في جدة.