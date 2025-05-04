ليفربول يحدد شروط «الصفقة المحتملة» مع ريال مدريد



معتز الشامي (أبوظبي)



من المتوقع أن يكون ترينت ألكسندر أرنولد أول صفقات ريال مدريد المحتملة، ورغم عدم صدور أي تأكيد رسمي حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى انتقال مدافع ليفربول ومنتخب إنجلترا إلى «سانتياغو برنابيو» بعد انتهاء عقده.

ويسعى ريال مدريد لضم أرنولد منذ أشهر، وجهوده على وشك أن تؤتي ثمارها، وينتهي عقد اللاعب مع «الريدز» في 30 يونيو المقبل، ولكن من المثير للاهتمام أن هناك احتمالاً كبيراً لانضمامه إلى النادي الملكي قبل هذا التاريخ.

ونظراً للشكل الجديد لكأس العالم للأندية الذي يُقام هذا الصيف، تُتاح للأندية فرصة إضافية للتعاقد مع لاعبين جدد قبل انطلاق البطولة، ولأن ريال مدريد أحد المشاركين، من المتوقع أن يضمّ أرنولد إلى القائمة المسافرة إلى أميركا.

ولا يشارك ليفربول في كأس العالم، ولذلك هو مستعد للسماح لألكسندر أرنولد بالرحيل قبل انتهاء عقده، ولكن ليس مجاناً، ويطلب تعويضاً، ووفقاً لصحيفة «آس»، يتراوح المبلغ بين مليون ومليوني يورو.

وعلاوة على ذلك، أفادت التقارير بأن اللاعب نفسه مستعد للتنازل عن آخر شهر من راتبه مع بطل الدوري الإنجليزي للانضمام إلى ريال مدريد قبل انطلاق البطولة.

ومن المتوقع أن يتوصل جميع الأطراف إلى اتفاق ودي، وهذا ما يسعى إليه ريال مدريد، ويستفيد من مشاركة ألكسندر أرنولد في كأس العالم، لأن لوكاس فاسكيز هو الظهير الأيمن الوحيد الجاهز بنسبة 100%.