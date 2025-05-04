الهاشمي يحقق إنجاز إتمام سلسلة الماراثونات الستة الكبرى

أبوظبي (الاتحاد)

حقق العداء الإماراتي سالم عبدالله فدعق الهاشمي، لاعب نادي أبوظبي لألعاب القوى وفريق أبوظبي للجري، نجاحاً كبيراً في إتمام سلسلة الماراثونات الستة الكبرى (World Marathon Majors)، والتي تُعد من أعرق وأهم سباقات الماراثون على مستوى العالم، وهي، ماراثون بوسطن، ماراثون لندن، ماراثون برلين، ماراثون شيكاغو، ماراثون نيويورك، وماراثون طوكيو.

وقد تمكّن الهاشمي من إنجاز جميع هذه السباقات بمعدل زمني يقل عن ثلاث ساعات لكل سباق، وهو ما يصنفه ضمن نخبة عدائي الماراثون في العالم، كونه أسرع عداء إماراتي يحقق هذا الإنجاز، ليجسد التزامه الكامل بالرياضة، إلى جانب قوة تحمله الذهني والبدني.

وقال الهاشمي: «هذا الإنجاز ثمرة سنوات من العمل الجاد، والإصرار، والتحديات التي واجهتها خلال التدريبات والمنافسات، من إصابات وإرهاق وتضحيات، لكنه أيضاً محمّل بالشغف والعزيمة واللحظات، التي ستظل محفورة في الذاكرة».

وأهدى العداء هذا الإنجاز إلى دولة الإمارات، وخصّ بالشكر مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي لألعاب القوى وفريق أبوظبي للجري، وكل من آمن به وسانده في هذه الرحلة الرياضية الاستثنائية.

وأضاف: «هذا الإنجاز ليس لي وحدي، بل هو لكل من شاركني هذه الرحلة، ولو بخطوة واحدة، فخور بما تحقق، وممتن لكل من كان جزءاً من هذا الحلم». ويأتي هذا الإنجاز ليعزز من حضور الرياضيين الإماراتيين على الساحة الدولية، وليؤكد قدرة أبناء الوطن على التميز في أصعب المنافسات العالمية.