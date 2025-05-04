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الرياضة

مكافآت ضخمة للاعبي الأهلي

مكافآت ضخمة للاعبي الأهلي
4 مايو 2025 13:06

 
جدة (د ب أ)

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ينتظر لاعبو أهلي جدة السعودي مكافأة من نوع خاص، بعد الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، وذلك عقب التغلب على كاواساكي الياباني، في نهائي المسابقة.
وكتب الأهلي اسمه بأحرف من ذهب في سجل الكرة الآسيوية، بعدما توج بدوري أبطال آسيا للنخبة، ليحصد أول لقب آسيوي في تاريخه، ويصبح أول نادٍ يُتوج بـ «نخبة آسيا» بنظامها الجديد، ويحصل على 12 مليون دولار هي جائزة الفوز بالبطولة، والتي زادت ثلاثة أضعاف ما كان يحصل عليه البطل في النسخ السابقة.
لكن مكافأة من نوع خاص تنتظر لاعبي الأهلي، والمتمثلة في 300 ألف ريال لكل لاعب مقدمة من وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وكان وزير الرياضة وجه بتقديم مكافأة قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الفرق السعودية، في حال التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.
كما وجه كذلك بمكافأة قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب في تحقيق كأس بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
ومع تأهل الأهلي إلى النهائي وظفره باللقب الآسيوي، فإن كل لاعب ضمن المكافأة كاملة والمتمثلة في 300 ألف ريال.

دوري أبطال آسيا للنخبة
السعودية
الأهلي السعودي
كاواساكي
اليابان
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