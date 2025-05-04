صلاح يضرب موعداً مع تحطيم رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي



معتز الشامي (أبوظبي)



عندما غادر محمد صلاح تشيلسي عام 2016، لم يشارك اللاعب المصري وقتها في أي مباراة رسمية لمدة 18 شهراً مع الفريق اللندني، وبعد عقد، يعود «الفرعون» إلى منزله السابق «ستامفورد بريدج» مع ليفربول «البطل» اليوم «الأحد»، من أجل معادلة الرقم القياسي التاريخي للدوري الإنجليزي، من حيث المشاركات في الأهداف «الأهداف والتمريرات الحاسمة» خلال في موسم واحد.

وبمجموع 46 هدفاً وتمريرة حاسمة هذا الموسم، كسر صلاح بالفعل عدد المساهمات المسجلة في موسم من 38 مباراة، لكن هدفاً واحداً فقط يعادل به أندي كول «نيوكاسل يونايتد موسم 1993-1994»، وآلان شيرر «بلاكبيرن روفرز موسم 1994-1995»، اللذين سجلا رقماً قياسياً بـ47 هدفاً في موسم من 42 مباراة.

ومع تبقي 4 مباريات على نهاية الدوري الإنجليزي، يبدو أن مسألة متى وليس هل يُعادل صلاح كول وشيرر، ثم يتفوق عليهما، وعلى مدار مواسمه الثمانية مع النادي، تقدم صلاح إلى المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول على مر العصور برصيد 244 هدفاً، ليحتل المركز خلف إيان راش «339 هدفاً»، وروجر هانت «277 هدفاً».

وكان هدفه في الفوز الساحق على توتنهام 5-1 نهاية الأسبوع الماضي، هو رقم 185 له في الدوري الإنجليزي، ما جعله يتفوق على سيرجيو أجويرو، ويحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين خلف شيرار «260 هدفاً»، وهاري كين «213 هدفاً»، وواين روني «208 أهداف»، وكول «187 هدفاً»، وبجمع الأهداف مع التمريرات الحاسمة، يحتل «الفرعون المصري» المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين.

وإذا نجح صلاح في تسجيل 4 أهداف أخرى في المباريات الأربع المتبقية، فإنه يعادل أفضل رقم له في الدوري، وهو 32 هدفاً في موسمه الأول مع ليفربول، وهو رقم لم يتفوق عليه سوى إيرلينج هالاند «36 هدفاً في 2022-2023»، وكول «34 هدفاً في 1993-1994» وشيرير «34 هدفاً في 1994-1995».

ويحتاج صلاح أيضاً إلى تمريرتين حاسمتين فقط لتحطيم الرقم القياسي للتمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي البالغ 20 تمريرة حاسمة، والذي يحمله تييري هنري «2002-2003»، وكيفن دي بروين «2019-2020».