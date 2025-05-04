ليما: «الأسطورة» فهد خميس يظل «الرقم 1» في تاريخ الوصل

معتصم عبدالله (أبوظبي)

عبّر فابيو ليما، نجم الوصل، عن سعادته البالغة بمعادلة الرقم القياسي للأسطورة فهد خميس، الهداف التاريخي لـ «الإمبراطور»، بعد وصوله إلى الهدف رقم 175 في دوري الإمارات، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه في الفوز 2-1 على شباب الأهلي، ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين.

وجاء هدف ليما في الدقيقة 48، بعدما استغل خطأ من مدافع «الفرسان» إيجور سيلفا في إبعاد الكرة، ليهيئها خيمينيز لزميله، الذي أطلق تسديدة يسارية قوية سكنت شباك الحارس حمد المقبالي.

واحتفل ليما، في مواجهة «الديربي» بمعادلة رقمين قياسيين على التوالي، الأول اعتلاؤه قائمة هدافي مواجهات «الديربي» أمام «الفرسان» في «دوري المحترفين» برصيد 7 أهداف، بالتساوي مع البرازيلي أدينالدو جرافيتي مهاجم الأهلي السابق، والثاني والأهم معادلته رقم «الأسطورة» فهد خميس الهداف التاريخي للوصل في «دوري الإمارات» برصيد 175 هدفاً.

وانتظرت جماهير الوصل نحو 28 عاماً، منذ اعتزال الأسطورة فهد خميس في العام 1997، وصولاً إلى لحظة احتفال نجم الفريق الحالي فابيو ليما «31 عاماً»، في مباراة شباب الأهلي، معادلة الرقم التاريخي بتسجيله الهدف 175 في مباراته الـ 240 مع «الأصفر»، من بينها 10 أهداف في الموسم الحالي 2024-2025.

وقال ليما لـ «الاتحاد» عقب اللقاء: «سعيد جداً بمعادلة رقم الأسطورة فهد خميس، الذي سيظل دائماً الرقم 1 في تاريخ الوصل، الفوز على شباب الأهلي، متصدر الدوري، له طعم خاص، وقدّمنا مباراة رائعة نستحق عليها الانتصار».

وأضاف: «علاقتي مع الوصل متميزة، إدارة وجماهير، وأتوقع أن تُفتح قنوات النقاش بعد نهاية الموسم بشأن تجديد العقد، خاصة أن هناك عدداً من اللاعبين تنتهي عقودهم أيضاً».

يُذكر أن عقد ليما الحالي مع الوصل ينتهي في 30 يونيو 2025، وهو يخوض موسمه الـ11 على التوالي مع «الفهود»، منذ انضمامه في 2014، حيث خاض 240 مباراة وسجل 175 هدفاً.

من جهته، أكد أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، استمرار ليما ضمن صفوف الفريق، مشدداً على بقاء المدرب الصربي ميلوش حتى 2026. وقال: «لا شك في استمرار فابيو ليما، وكذلك لدينا عقد ممتد مع المدرب ميلوش حتى 2026، سننتظر نهاية الموسم لتقييم الأمور، لكن الروح التي ظهر بها الفريق أمام شباب الأهلي أعادت لنا ذكريات الأداء الممتع».