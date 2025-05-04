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الرياضة

الأهلي السعودي.. «الفارس العاشر»!

الأهلي السعودي.. «الفارس العاشر»!
4 مايو 2025 14:05

 
عمرو عبيد (القاهرة)

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منذ انطلاق دوري أبطال آسيا في ثوب مختلف، مطلع القرن الحالي، وتحديداً في موسم 2002-2003، ظهر أبطال جدد للكأس الآسيوية لم تعرفهم البطولة في سابق عهدها، بين نهاية ستينيات القرن الماضي، وبداية «الألفية الحديثة»، لكن السنوات الأخيرة شهدت اقتصار التتويج على أسماء عريقة، سبق لها حصد اللقب القاري، حتى أتى الأهلي السعودي، في أول مواسم «النخبة الآسيوية»، ليكون «الفارس العاشر»، الذي يظهر للمرة الأولى فوق منصات تتويج دوري الأبطال في القرن الحالي.
ومنذ 7 سنوات، لم تعرف البطولة القارية بطلاً جديداً، حيث استعاد الهلال السعودي سيطرته الآسيوية، ومعه، زاد أولسان هيونداي الكوري وأوراوا الياباني والعين الإماراتي رصيدهم من الكؤوس، بواقع تتويجين لـ «الزعيم الأزرق» مقابل فوز واحد لكل من «الثلاثي»، وحمل آخرهم توقيع «الزعيم الإماراتي» في نسخة 2023-2024 السابقة، ليكون أول وآخر من فاز بالبطولة، بنظامها السابق.
وكانت بطولة 2018، شهدت تتويج كاشيما أنتلرز الياباني بأول ألقابه في البطولة الحديثة، وهو تتويجه الوحيد حتى الآن، لتتوقف الكأس الآسيوية بعدها عن معانقة «الفرسان الجدد» لمدة 7 سنوات، لتكون الفترة الأطول منذ مطلع القرن الحالي، التي تنتج بطلاً جديداً للقارة الآسيوية، والطريف أن فوز الأهلي السعودي يشبه إلى حد كبير ما حدث مع كاشيما قبل تلك السنوات، إذ تغلّب «الراقي» على كاواساكي الياباني بنتيجة 2-0، وهي نفس النتيجة التي منحت كاشيما اللقب عام 2018، على حساب برسبوليس الإيراني، علماً بأن النظام كان مختلفاً، حيث أقيم النهائي بمباراتي ذهاب وإياب، انتهتا بمجموع 2-0 لمصلحة الفريق الياباني.
«الزعيم العيناوي» كان أول من سجّل اسمه، «فارساً جديداً» في دوري أبطال آسيا الحديث، بموسم 2002-2003، ولحق به مباشرة الاتحاد السعودي في عام 2004، وانتظرت القارة الآسيوية عامين فقط، ليظهر بطلاً جديداً في نُسخة 2006، هو تشونبوك هيونداي موتورز الكوري، وتبعه اليابانيان أوراوا ريد دياموندز وجامبا أوساكا، في بطولتي 2007 و2008.
وبعد 4 سنوات، عاد «الفرسان الجدد» للظهور، بل ساروا على النهج السابق بحصد 3 ألقاب متتالية، بدأت مع أولسان هيونداي الكوري عام 2012، ثم جوانجزو إيفرجراند الصيني 2013، وويسترن سيدني واندررز الأسترالي في 2014، ثم مرت 4 سنوات أخرى، قبل حصول كاشيما أنتلرز الكوري على لقبه الأول عام 2018.

دوري أبطال آسيا للنخبة
السعودية
الأهلي السعودي
اليابان
كاواساكي
الإمارات
العين
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