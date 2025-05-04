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الرياضة

كلباء يُتوج بلقب «جودو الشباب والأشبال»

كلباء يُتوج بلقب «جودو الشباب والأشبال»
4 مايو 2025 14:30

 
كلباء (الاتحاد)


تُوج كلباء بلقب بطولته السنوية للجودو، التي أقيمت بصالة النادي، ضمن برنامج نشاط الاتحاد، بمشاركة مختلف أندية الدولة على مستوى الأشبال تحت 15 سنة والشباب تحت 21 سنة.
وحصد كلباء 6 ميداليات في فئة الأشبال تحت 15 سنة، بواقع 4 ذهبيات وبرونزيتين، و12 ميدالية في فئة الشباب تحت 21 سنة، منها 4 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات.
وجاء الفجيرة للفنون القتالية، في المركز الثاني، في بطولة فئة الشباب تحت 21 سنة، برصيد 7 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات وفضية وبرونزيتين، وخورفكان ثالثاً وله 5 ميداليات «فضيتين و3 برونزيات».
وشهدت بطولة الأشبال تحت 15 سنة فوز الشارقة بالمركز الثاني وله 10 ميداليات «3 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات»، والفجيرة للفنون القتالية ثالثاً بـ11 ميدالية «3 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات». 

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وفي ختام البطولة، قام الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، يرافقه عيسى موسي بن هويدن، عضو الاتحاد، رئيس لجنة الأندية ومراكز الجودو بالمنطقتين الشرقية والشمالية، وعبدالرحمن إبراهيم الدرمكي، أمين السر العام لنادي كلباء، وعبدالله علي البلوشي، مشرف الألعاب الفردية بنادي كلباء، بتتويج الفائزين على مستوى الأندية بالكؤوس والميداليات في أوزان الفئتين، وأيضاً لاعبات الفردي من أندية الفتيات على مستوى الفئتين.
وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، على شكر رئيس وأعضاء نادي كلباء، على استمرار بطولته السنوية المفتوحة التي سخر لها كافة متطلبات النجاح، وأفرزت العديد من المواهب التي تمثل دعماً للمنتخبات الوطنية، وهنأ الأندية المشاركة والفرق الفائزة بألقاب البطولة قبل الختامية لنشاط الاتحاد لهذا الموسم.

الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
كلباء
خورفكان
نادي الفجيرة للفنون القتالية
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