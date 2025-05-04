خورفكان.. «الموسم الأفضل» في «المحترفين»

فيصل النقبي (خورفكان)



خطف خورفكان الأضواء في الدور الثاني من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حصد 18 نقطة، بداية من «الجولة 14» إلى «الجولة 23»، ليعلن عن نفسه واحداً من أبرز فرق مرحلة الإياب بالبطولة، على صعيد الأداء والنتائج، آخرها التعادل مع النصر 3-3.

خاض خورفكان 10 مباريات، حقق خلالها 5 انتصارات، و3 تعادلات، وتلقى خسارتين في سلسلة لافتة قادته إلى «32 نقطة»، ليكون موسمه الحالي هو الأفضل في «عصر الاحتراف»، وسبق أن حصد 25 نقطة في نهاية موسم 2022 - 2023.

نجح عبدالمجيد النمر المدير الفني في إعادة التوازن للفريق، معتمداً على «توليفة» متناغمة من اللاعبين المواطنين والأجانب الذين استعادوا مستواهم العالي في الوقت المناسب، ولم يعد خورفكان يبحث عن البقاء، بل تحول إلى منافس قوي يفرض احترامه على الجميع، ويطمح الآن إلى مركز متقدم في الترتيب، وسط إشادة جماهيرية ودعم إداري مستمر.