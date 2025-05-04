هدافو الأهلي السعودي في الرحلة إلى لقب «النخبة»



معتز الشامي (أبوظبي)



حقق أهلي جدة لقب دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025، بعد الفوز على كاواساكي الياباني بـ «ثنائية»، ليرفع رصيده إلى 34 هدفاً خلال 13 مباراة خاضها في البطولة، وأصبح ثالث فريق من السعودية يدخل القائمة الذهبية.

وتناوب على تسجيل الأهداف 8 لاعبين، تقدمهم الجزائري رياض محرز «9 أهداف»، ويليه البرازيلي روبرتو فيرمينيو، والإنجليزي إيفان توني «6 أهداف» لكل منهما، وفراس البريكان والبرازيلي ويندرسون جالينو «4 أهداف»، والإيفواري فرانك كيسيه، والبرازيلي روجير إيبانيز «هدفين»، والإسباني جابري فيجا «هدف».

توّج الأهلي باللقب بعدما سجل ويندرسون جالينو وفرانك كيسيه في النهائي، وبهذا تُوج الأهلي بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما خسر النهائي مرتين، في حين لم ينجح كاواساكي في الظفر باللقب خلال ظهوره الأول بالنهائي.

ورفع الأهلي عدد أبطال المسابقة من السعودية إلى ثلاثة فرق، بعد الاتحاد والهلال، اللذين تُوِّج كلٌ منهما باللقب مرتين، الأول عامي 2004 و2005، والثاني عامي 2019 و2021.