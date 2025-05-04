تشيلسي وليفربول.. «قمة الأرقام» في «البريميرليج»!



معتز الشامي (أبوظبي)



بعد أسبوع من فوزه الساحق على توتنهام 5-1، ليحسم لقب الدوري الإنجليزي، يعود ليفربول إلى اللعب، الأحد، ضد فريق لندني آخر، بلقاء تشيلسي الذي يسعى لحصد فوز يعزز آماله في إنهاء الموسم بين الخمسة الأوائل، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة السابعة لـ «البلوز» في «البريميرليج» أمام فريق مُتوّج باللقب، ما يعد رقماً قياسياً، ولم يفز «الأزرق» إلا بمباراة واحدة من أصل 6 مباريات سابقة «تعادلين وخسر 3»، حيث تغلب على مانشستر يونايتد بهدف في موسم 2012-2013، بينما كانت إحدى هزائمه أمام ليفربول 5-3 على ملعب أنفيلد، في يوليو 2020.

واستعاد فريق إنزو ماريسكا مستواه المعهود في الأسابيع الأخيرة، حيث حصد 17 نقطة من آخر 8 مباريات في الدوري «5 انتصارات وتعادلين وخسارة»، بعد أن جمع 9 نقاط فقط من مبارياته العشر السابقة «فوزين و3 تعادلات و5 هزائم»، كما سحق ديورجاردن 4-1 ليضع قدماً بقوة في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ولم يخسر ليفربول أي مباراة من آخر 20 مباراة له في الدوري في مايو «فاز 16 وتعادل 4»، رغم أن هزيمته الأخيرة كانت في «ستامفورد بريدج» أمام تشيلسي في عام 2018، وحقق «الريدز» متوسط 2.41 نقطة في المباراة الواحدة في الدوري هذا الموسم.

وسجل ليفربول في آخر 30 مباراة في الدوري منذ خسارته 1-0 على أرضه أمام نوتنجهام في سبتمبر، أما الفريق الوحيد الذي حقق سلسلة أهداف أطول في موسم، فكان أرسنال في موسم 2001-2002، حيث سجل في جميع مبارياته الـ 38.

وسجل صلاح 28 هدفاً في الدوري ولديه 18 تمريرة حاسمة أخرى في موسم 2024-2025، ويحتاج إلى هدف أو تمريرة حاسمة واحدة فقط لمعادلة الرقم القياسي للمشاركات التهديفية في موسم الدوري الإنجليزي، والذي يحمله آندي كول في 1993-1994 وآلان شيرر في 1994-1995 «34 هدفاً و13 تمريرة حاسمة في كلتا الحالتين»، ويحتاج صلاح أيضاً إلى هدف ليعادل الرقم القياسي للأهداف المسجلة للاعب بلغ «30 عاماً» أو أكثر في موسم بالدوري الإنجليزي، والذي حققه ديدييه دروجبا مع تشيلسي في 2009-2010 «29 هدفاً».

ولم يتمكن صلاح من تثبيت أقدامه خلال فترة لعبه مع تشيلسي، ومع ذلك في 14 مباراة بالدوري أمام ناديه السابق، أسهم بتسعة أهداف، مسجلاً 5 أهداف ومقدماً 4 تمريرات حاسمة.

بعد فوزه 2-1 في أكتوبر، يتطلع ليفربول إلى تحقيق أول فوز ذهاباً وإياباً على تشيلسي في الدوري منذ موسم 2019-2020 الذي تُوج فيه باللقب، ويمكن أن يصبح آرني سلوت ثالث مدرب لـ «الريدز» يفوز في أول مباراتين له في الدوري أمام تشيلسي منذ توليه المسؤولية، بعد بيل شانكلي وروي إيفانز، ولم يحقق تشيلسي أي فوز في آخر 10 مواجهات مع ليفربول في جميع المسابقات «تعادل 7 خسر 3».