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الرياضة

إنجاز تاريخي لخيول الإمارات في «ديربي كنتاكي»

إنجاز تاريخي لخيول الإمارات في «ديربي كنتاكي»
4 مايو 2025 15:38

عصام السيد (أبوظبي)
حققت خيول الإمارات إنجازاً تاريخياً، عندما قدّم «سوفرينتي» عرضاً مذهلاً على أرضية موحلة في مضمار تشرشل داونز، ليمنح فريق «جودلفين» أول انتصار تاريخي في سباق «ديربي كنتاكي» للفئة الأولى.
وحقق جودلفين، عملاق سباقات وتربية الخيول الأصيلة العالمي، الذي أسسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ثنائية «كنتاكي أوكس» و«كنتاكي ديربي»، محققاً بذلك لقبي أهم سباقين في مضمار تشرشل.
وشقّت مهرة جودلفين «جود شير» طريقها نحو الفوز على المضمار الرطب في كنتاكي أوكس «الفئة الأولى»، تلاها في اليوم التالي، المهر «سوفرينتي»، الذي تفوق على «جورناليزم» المرشح للفوز، ليفوز بالنسخة 151 من كنتاكي ديربي بفارق طول ونصف.
ولم يحقق أي مالك أو مربٍ مثل هذا الإنجاز منذ عام 1952، عندما فازت «ريال ديلايت» بسباق الأوكس، وفاز «هيل جايل» بسباق الديربي لمزرعة كالوميت.
وعاد المهر المنحدر من نسل «إنتو ميشيف»، والفائز بفارق خمسة أطوال في سباق ستريت سينس ستيكس (فئة 3) على المضمار نفسه في أكتوبر، إلى المنافسة بعد مشاركتين مميزتين في مضمار جلف ستريم بارك شملتا فوزاً بلقب فاونتن أوف يوث ستيكس (فئة2) وحلوله ثانياً بفارق ضئيل في فلوريدا ديربي (فئة1).
وكاد حلم «سوفرينتي» في الفوز بالسباق أن ينتهي بعد لحظات من فتح البوابات، إثر تعثره بسبب احتكاك بكعب أحد الخيول، غير أن الفارس جونيور ألفارادو تمكّن من السيطرة على المهر، الذي يشرف على تدريبه بيل موت، ليستقر في مؤخرة المجموعة، متقدماً على كل من «تيزتاستيك»، و«ساندمان»، و«فاينال قامبيت».
وعند المنعطف البعيد، تم تحويل مسار «سوفرينتي» إلى الجهة الخارجية، حيث بدأ تقدماً لافتاً عند علامة 3 فيرلونغ (آخر 600 متر)، متتبعاً خطى «جورنالزِم» ليشكّلا معاً هجوماً قوياً من الجهة الخارجية عند الدخول إلى المسار المستقيم.
وتقدّم «أوين أولمايتي» مؤقتاً ليتولى الصدارة عند بداية المستقيم، لكنه سرعان ما تراجع أمام انقضاض «جورنالزِم» و«سوفرينتي» عند مشارف آخر 200 متر، وبعد مطاردة قصيرة، تفوق «سوفرينتي» على منافسه الرئيسي في آخر نصف 100 متر، ووسّع الفارق ليعبر خط النهاية متقدماً بما يقارب الطولين.
وبعد أن أنهى سباق أفضل خيول «الثوروبريد» في العالم بعمر ثلاث سنوات تحت أبراج مضمار تشرشل داونز الشهيرة، شق «سوفرينتي» طريقه إلى دائرة الفائزين بسباق «كنتاكي ديربي» للفئة الأولى، ودخل مالكه ومربيه جودلفين التاريخ.

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