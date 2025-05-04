الأهلي بطل «النخبة» بلا هزيمة

سلطان آل علي (دبي)

في ليلة تاريخية على أرضية ملعب «الجوهرة الإنماء» بمدينة جدة، تُوج الأهلي السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، بعد فوزه المستحق على كاواساكي فرونتال الياباني بهدفين، ليُسجل اسمه في سجلات المجد القاري، يأن يكون أول نادٍ سعودي يحصد اللقب في نسخته الجديدة، وثالث نادٍ سعودي يُتوج بالبطولة بعد الهلال والاتحاد.

بهذا التتويج، أصبح الأهلي النادي رقم 25 الذي يحقق لقب دوري أبطال آسيا عبر تاريخ البطولة، والسابع من منطقة غرب آسيا، والخامس من الأندية الخليجية والعربية، والثالث من السعودية بعد الهلال «4 ألقاب» والاتحاد «لقبين».

ويُعد الإنجاز تتويجاً لمسيرة طويلة من المحاولات، حيث خاض الأهلي النهائي القاري مرتين سابقاً، من دون أن ينجح في انتزاع اللقب؛ الأولى موسم 1985-1986، عندما خسر أمام دايوو رويالز الكوري الجنوبي 3-1 في جدة، والثانية عام 2012، عندما خسر أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 3-0 في كوريا. لكن في هذه النسخة، نجح الأهلي في كسر النحس، وعانق اللقب على أرضه وبين جماهيره، ليُعيد البريق للكرة السعودية، ويسجل مكانته أحد كبار القارة.

ويُحسب للأهلي هذا الإنجاز التاريخي، حيث لم يتعرض لأي خسارة طوال مشواره في البطولة، محققاً 12 انتصاراً وتعادلاً واحداً، ليُصبح سادس فريق يحقق اللقب دون أي خسارة، بعد الاتحاد «2005»، أوراوا ريد دايموندز «2007»، جامبا أوساكا «2008»، وأولسان هيونداي مرتين «2012 و2020».

وبهذا التتويج، يُصبح الأهلي أول نادٍ سعودي يتأهل إلى كأس العالم 2029، كما يشارك في كأس الإنتركونتيننتال 2025، ليُواصل تمثيل الكرة السعودية في المحافل الدولية.