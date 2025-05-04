ريال مدريد يُشعل صراع «الليجا» مع برشلونة قبل «الكلاسيكو»



مدريد (د ب أ)



واصل ريال مدريد مطاردة غريمه التقليدي برشلونة في صراع المنافسة الساخن بينهما على لقب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

وحقق «الريال» انتصاراً مثيراً وصعباً 3-2 على ضيفه سلتا فيجو، ضمن منافسات المرحلة الـ34 للمسابقة، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، معقل الفريق الملكي.

وتقدم التركي أردا جولر لـ «الريال» في الدقيقة 33، وأضاف النجم الفرنسي كيليان مبابي الهدفين الثاني والثالث لفريق العاصمة الإسبانية في الدقيقتين 39 و48 على الترتيب.

وأشعل سلتا فيجو اللقاء في الشوط الثاني، لا سيما بعد نزول نجمه المخضرم ياجو أسباس من مقاعد البدلاء، ليحرز خافي رودريجيز والسويدي فيليوت سفيدبيرج هدفي الفريق الضيف في الدقيقتين 69 و76 على الترتيب.

وحاول لاعبو سيلتا فيجو خطف هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى، بفضل تألق البلجيكي تيبو كورتوا، حارس «الريال»، الذي أنقذ الفريق الملكي أكثر من مرة.

ويأتي هذا الفوز، ليشكل دفعة معنوية للريال قبل لقائه المرتقب مع مضيفه برشلونة في المرحلة المقبلة للمسابقة، يوم السبت المقبل، حيث يتعين على فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حصد النقاط الثلاث، إذا أراد الإبقاء على آماله في الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي. بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الريال، الذي خسر نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة الأسبوع الماضي، إلى 75 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط خلف برشلونة «المتصدر»، مع تبقي 4 مراحل على نهاية البطولة.

في المقابل، توقف رصيد سلتا فيجو، الذي تلقى خسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، عند 46 نقطة في المركز السابع.



