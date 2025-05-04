«برازيلي» يدخل التاريخ في «البريميرليج»



معتز الشامي (أبوظبي)



أصبح البرازيلي ويليان، لاعب فولهام، أكثر لاعب من أميركا الجنوبية مشاركة في الدوري الإنجليزي، متجاوزاً أنطونيو فالنسيا، وكان يوماً تاريخياً في ملعب «فيلا بارك» عندما دخل ويليان بديلاً في الشوط الثاني لفولهام أمام أستون فيلا.

وخاض اللاعب البرازيلي «36 عاماً» مباراته رقم 326 في الدوري الإنجليزي، وهذا جعله الأكثر مشاركة بين لاعبي أميركا الجنوبية في «البريميرليج»، متجاوزاً الإكوادوري أنطونيو فالنسيا «325 مباراة»، الذي لعب مع ويجان ومانشستر يونايتد.

وغادر ويليان فولهام بعد مشاركته في 317 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز الصيف الماضي، ولكن بعد فترة قصيرة قضاها في أولمبياكوس اليوناني في وقت سابق من هذا الموسم، عاد البرازيلي إلى «كرافن كوتاج» في فبراير في صفقة قصيرة الأجل، ووضعته مشاركاته التسع منذ ذلك الحين، 7 منها بديلاً، في المركز الأول بين 321 لاعباً من أميركا الجنوبية شاركوا في البطولة.

ويحتل ويليان أيضاً المركز العاشر في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي من لاعبي أميركا الجنوبية، برصيد 47 هدفاً، ويتصدر القائمة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو برصيد 184 هدفاً، وحافظ أستون فيلا على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 1-0 على فولهام.

ويظل أستون فيلا في المركز السابع في الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف، بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة، متساوياً مع تشيلسي ونوتنجهام، اللذين يلعبان يومي الأحد والاثنين على التوالي، ويبقى فولهام في المركز الثامن برصيد 51 نقطة، لكنه ربما يتراجع في الترتيب.