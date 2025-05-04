ليفاندوفسكي يعود إلى تدريبات برشلونة



برشلونة (أ ف ب)



عاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الغائب عن الملاعب منذ أسبوعين بسبب إصابة في فخذه الأيسر، الأحد إلى تمارين برشلونة قبل يومين من المواجهة المنتظرة أمام الإنتر الإيطالي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقاً لما أفاد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونشر برشلونة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمتصدر ترتيب الهدافين في «الليجا» برصيد 25 هدفاً مع مدربه الألماني هانزي فليك، وأرفقها بعبارة «ليفي يشارك في حصة تمرينية مع المجموعة».

وسجل المهاجم البالغ 36 عاماً، 40 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، قبل أن يتعرض للإصابة في الدقيقة 78 في الفوز على سلتا فيجو 4-3 في الدوري في 19 أبريل الماضي.

وكشفت الفحوصات عن «إصابة في العضلة شبه الوترية في الفخذ الأيسر».

وغاب ليفاندوفسكي عن مباراتين في الدوري، ونهائي كأس ملك إسبانيا الذي فاز به فريقه على ريال مدريد 3-2 في «كلاسيكو مثير»، ومواجهة الذهاب في نصف نهائي المسابقة القارية الأم أمام الإنتر (3-3) في برشلونة.

ويتوجه النادي الكاتالوني إلى ميلانو الثلاثاء لمحاولة ضمان مكان في النهائي.