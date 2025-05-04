26 فريقاً في مهرجانات البراعم



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت فعاليات مهرجان اتحاد الكرة للبراعم مواليد 2016، بمشاركة 26 فريقاً لأندية شباب الأهلي، النصر، الوصل، العين، الجزيرة، الوحدة، الشارقة، عجمان، البطائح، خورفكان، حتا، العروبة، العربي، دبا الحصن، الفجيرة، دبا، الإمارات، الجزيرة الحمراء، التعاون، الرمس، فالكون.

شهد اليوم الختامي للمهرجان الذي أقيم على ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد في دبي، فهد إسماعيل الحوسني، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس لجنة المسابقات، ويحيى خلف المطروشي، عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المسابقات.

وفي ختام فعاليات المهرجان، قام فهد إسماعيل الحوسني، ويحيى خلف المطروشي بتسليم الميداليات لجميع لاعبي فرق الأندية المشاركة.

وحظيت مهرجانات البراعم مواليد 2016 و2017 و 2018، التي نظمها اتحاد الكرة باهتمام كبير من الأندية التي شاركت بـ1160 لاعباً مثلوا 58 فريقاً.

