«ديزرت فلاور» تحصد «الألف جينيز» بإنجاز استثنائي



عصام السيد (أبوظبي)



حصدت المهرة غير المهزومة «ديزرت فلاور» لجودلفين، سباق بيتفريد 1000 جينيز ستيكس الإنجليزي الكلاسيكي للفئة الأولى لمسافة الميل في نيوماركت، محافظة على سجلها المثالي، ومواصلةً مسيرة جودلفين المميزة في نهاية الأسبوع.

وبإشراف شارلي أبلبي، وقيادة ويليام بيوك، اللذين فازا بسباق 2000 جينيز مع «رولينج كورت» يوم السبت، كانت المهرة الكستنائية المرشحة الأوفر حظاً في السباق المخصص للمهرات في سن ثلاث سنوات فقط بقيادة ويليام بويك.

وكان الفارس بويك والمدرب شارلي أبلبي يسعيان لتحقيق أول فوز لهما في هذا السباق الكلاسيكي، وتصدر الثنائي المجموعة المتسابقة على الجانب البعيد، بينما تنافست مجموعة أصغر على الجانب القريب.

وكانت منافستها الرئيسة هي «فلايت» بقيادة أولي سانجستر في المراحل النهائية، ولكن عندما وصلت «ديزرت فلاور» إلى الأرض المرتفعة، واصلت تقدمها مجدداً، وتفوقت على جميع المنافسين، لتفوز بفارق طول واحد، ومسجلة 1:36:81 دقيقة.

وتم تخفيض ترشيح «ديزرت فلاور» إلى 5 إلى 2 «من 7 إلى 1»، في سباق بيتفريد أوكس، وعندما سُئل الفارس عما إذا كانت مؤهلة للمشاركة في سباق إبسوم الكلاسيكي لمسافة 2400 متر، قال: «أعتقد ذلك، أن الجميع كان يفكر في ذلك مسبقاً.

وأشاد بيوك بالمهرة التي لم تُهزم قط، والتي منحته أول فوز له في سباق 1000 جينيز، وقال: «إنها رائعة، عرفنا كيف ستكون مجريات السباق مسبقاً، وفكرنا في أن نصنع مسارنا الخاص، وأظهرت مدى تنوع مهاراتها، إنها بسيطة للغاية، وتستمر في الركض، إنها من الطراز الرفيع».