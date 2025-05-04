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الرياضة

شباب الأهلي بطل «أدنوك للمحترفين» للمرة التاسعة

شباب الأهلي بطل «أدنوك للمحترفين» للمرة التاسعة
4 مايو 2025 20:16

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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حقق الوحدة فوزاً كبيراً على الشارقة بـ «ثلاثية»، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان، بالعاصمة أبوظبي، ضمن «الجولة 23» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليحسم شباب الأهلي «المتصدر» اللقب لمصلحته، بعد أن اتسع الفارق مع «الملك» الوصيف إلى 11 نقطة، مع تبقي ثلاث جولات على نهاية البطولة، ومنح فوز «العنابي» على الشارقة «اللقب التاسع» لـ «الفرسان»، فيما استعاد «أصحاب السعادة» المركز الثالث من الوصل، بعدما وصل رصيده إلى 41 نقطة، ليدخل في سباق المنافسة بقوة على المركز الثاني مع الشارقة الذي تجمد رصيده عند 45 نقطة، وواصل «العنابي» سلسلة عدم الخسارة في الدوري للمباراة التاسعة على التوالي.
سجل أهداف الوحدة، فاكوندو في الدقيقة 28، وجادسوم داسيلفا في الدقيقة 34، وإبراهيما ديارا في الدقيقة 87.
وسيطر الوحدة على المباراة، وكان الأفضل على مدار الشوطين، سواء على الصعيد الهجومي، بتسجيله ثلاثة أهداف، وكذلك على المستوى الدفاعي بالتصدي للهجمات القليلة من الشارقة.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الوحدة
الشارقة
الوصل
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