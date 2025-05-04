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الرياضة

فيليبو إنزاجي يقود بيزا للعودة إلى دوري الأضواء في إيطاليا

فيليبو إنزاجي يقود بيزا للعودة إلى دوري الأضواء في إيطاليا
4 مايو 2025 21:22

 
روما (رويترز)

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يعود فريق بيزا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في الموسم المقبل، بعد غياب دام 34 عاماً، بعدما ضمن فريق المدرب فيليبو إنزاجي الصعود من الدرجة الثانية.
وضمن بيزا، صاحب المركز الثاني، الصعود المباشر إلى دوري الأضواء الإيطالي، رغم خسارته 1-صفر على ملعب باري، إذ خسر أقرب منافسيه سبيتسيا ثالث الترتيب 2-1 أمام ريجيانا.
وبهذه النتيجة، يبتعد سبيتسيا عن بيزا بفارق تسع نقاط قبل مباراتين على نهاية الموسم.
وينضم بيزا إلى ساسولو، المتصدر الذي صعد بالفعل، إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم المقبل، بينما ضمن سبيتسيا مقعده في تصفيات الصعود.
وإنزاجي (51 عاماً)، مهاجم ميلان ويوفنتوس السابق، شقيق سيموني إنزاجي (49 عاماً)، والذي يتولى مسؤولية تدريب إنتر ميلان حامل اللقب.
وضمن ساسولو عودته إلى دوري الأضواء في منتصف أبريل الماضي، بعد موسم واحد من هبوطه.

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