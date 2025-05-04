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الرياضة

مدرب ميلان يرفض الحديث عن نهائي كأس إيطاليا

مدرب ميلان يرفض الحديث عن نهائي كأس إيطاليا
4 مايو 2025 21:24

 
لندن (د ب أ)

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رفض البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق ميلان، النظر إلى ما هو أبعد من مواجهة فريقه مع جنوه بالدوري الإيطالي لكرة القدم، الاثنين، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الفريق لإنقاذ موسمه المخيب للآمال.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ميلان يحتل المركز التاسع في ترتيب المسابقة، بفارق سبع نقاط عن المراكز الست الأولى مع تبقي أربع مباريات له في الموسم، وسيكون أمله الوحيد في التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل الفوز بلقب كأس إيطاليا حينما يواجه بولونيا يوم 14 مايو الجاري في المباراة النهائية. وسيواجه فريق كونسيساو منافسه بولونيا مرتين في ظرف خمسة أيام فقط، حيث ستقام مباراة أخرى ببطولة الدوري على ملعب ميلان يوم الجمعة.
وقال كونسيساو: «نستعد لكل مباراة على حدة، ونهدف دائماً للتطور كفريق، في الوقت الحالي نركز بشكل كبير على مواجهة جنوه، وبعد تلك المباراة سنحول اهتمامنا لمباراتي بولونيا».
وأضاف: «مازلنا نبحث عن الاستمرارية والتوازن بين المباريات، بالنسبة للهجوم كنا قادرين دائماً على صنع المزيد من الفرص، لكننا مؤخراً أصبحنا أكثر صلابة على المستوى الدفاعي».
وتابع المدرب البرتغالي: «أعتمد على جميع اللاعبين ولدي ثقة في الفريق، إدارتي للفريق لا تقتصر فقط على اختيار التشكيل الأساسي، الأمر يتعلق أيضاً بالقيام بالتغييرات الصحيحة التي يمكنها التأثير على المباراة».

الدوري الإيطالي
كأس إيطاليا
ميلان
سيرجيو كونسيساو
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