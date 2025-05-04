شباب الأهلي يمهد الطريق إلى «الرباعية التاريخية»



مصطفى الديب، معتصم عبدالله (أبوظبي)



احتفل شباب الأهلي بالتتويج بلقب «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم موسم 2024-2025، مستفيداً من تعثر الشارقة منافسه المباشر والوحيد، وصيف الترتيب، بالخسارة أمام مضيفه الوحدة 0-3 في المباراة التي أُقيمت على استاد آل نهيان، ضمن «الجولة 23».

وكان «الفرسان» المتصدر بـ56 نقطة، تعرض لخسارته الأولى في مشوار الدوري، أمام الوصل 1-2 مساء أمس الأول، ضمن الجولة ذاتها على ملعب زعبيل، ليبقى الفريق بحاجة إلى نقطة واحدة لحسم التتويج بالدرع قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.

وجاءت هدية «العنابي» المنتظرة بتغلبه على الشارقة بـ «ثلاثية» نظيفة، سجلها فاكوندو دانييل في الدقيقة 28، وجادسوم دا سيلفا في الدقيقة 34، وإبراهيما ديارا في الدقيقة 87، ليرفع الوحدة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الشارقة عند 45 نقطة في المركز الثاني.

ومنح فارق النقاط الـ11 بين شباب الأهلي «المتصدر» بـ 56 نقطة، والشارقة «الوصيف» برصيد 45 نقطة، «اللقب التاسع» لـ «الفرسان» في تاريخه، بعد مواسم 1974-1975 و1975-1976 و1979-1980 و2005-2006 و2008-2009 و2013-2014 و2015-2016 و2022-2023 و2024-2025، وفض شباب الأهلي الشراكة مع الوصل «8 ألقاب»، ليصبح وصيفاً في قائمة الأكثر تتويجاً خلف العين صاحب الرقم القياسي «14 لقباً».

ويمهد تتويج الدوري الطريق أمام شباب الأهلي للاحتفال بـ«رباعية تاريخية» في موسم 2024-2025، حيث بدأ «الفرسان» الموسم بحصد كأس السوبر على حساب الوصل، بالفوز 4-1 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في المباراة التي أُقيمت على استاد آل مكتوم.

وفي 16 يناير 2025، أضاف شباب الأهلي لقباً ثانياً بالتتويج بدرع التحدي ضمن «السوبر الإماراتي القطري»، بالفوز على الريان 3-1، في استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومع التتويج بالدوري، يضع «الفرسان» نصب عينيه اللقب الرابع، حين يواجه الشارقة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد، في سعيه لـ «فك الشراكة» مع «الملك» على صدارة الأكثر تتويجاً بلقب «الكأس الأغلى» «10 ألقاب لكل فريق حالياً».

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 35 لقباً في تاريخه، بدأها بالدوري في موسم 1974-1975، وصولاً إلى اللقب الحالي موسم 2024-2025، توزعت بين 10 ألقاب لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، و9 ألقاب للدوري، و7 ألقاب لكأس السوبر، و5 ألقاب لكأس المحترفين، ولقب للدوري المشترك، 3 ألقاب على صعيد السوبر الإماراتي المغربي، والسوبر الإماراتي القطري».