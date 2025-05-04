نيوكاسل يحصد نقطة ثمينة في سباق دوري الأبطال

لندن (أ ف ب)



حصد نيوكاسل نقطة ثمينة في صراعه على مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بتعادل في الوقت القاتل مع مضيفه برايتون 1-1، فيما واصل مانشستر يونايتد المأزوم هدر النقاط بخسارة جديدة، وجاءت أمام مضيفه برنتفورد 3-4 في منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

على ملعب «فالمر ستاديوم» في برايتون، تقدّم أصحاب الأرض عبر المهاجم الشاب ابن الـ20 عاماً الغاني يانكوبا مانتيه (28)، فيما انتظر نيوكاسل حتى الدقيقة 89 لإدراك التعادل بفضل السويدي ألكسندر إيزاك من ركلة جزاء تسبب بها الدولي التونسي ياسين العياري بعد لمسه الكرة بيده داخل المنطقة المحرمة اثر ركلة حرة نفذها كيران تريبييه، وهو الهدف الـ23 هدفاً لإيزاك في الدوري هذا الموسم، ورفع نيوكاسل رصيده إلى 63 نقطة في المركز الرابع،

على ملعب برنتفورد في لندن، دفع المدرب البرتغالي ليونايتد روبن أموريم بأسماء غير معروفة، وأبقى صانع الألعاب مواطنه برونو فرنانديز على مقاعد البدلاء، تحضيراً للمواجهة المنتظرة بعد 4 أيام في إياب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» أمام أتلتيك بلباو الإسباني بعدما تغلب عليه 3-0 ذهاباً.

وفي حال نجح فريق «الشياطين الحمر» في الفوز باللقب القاري، فسيضمن مكاناً في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أقرّ أموريم الذي فشل في تجنب الهزيمة الـ12 في 24 مباراة خاضها في «البريميرليج» منذ توليه المسؤولية خلفاً للهولندي إريك تن هاج المقال في نوفمبر، بأن يونايتد «بحاجة إلى تغيير».

قال «كان ذلك انعكاساً لموسمنا، بدأنا بشكل جيد وسيطرنا على مجريات اللعب، وعانينا في الكرات الثابتة ورميات التماس، لذا كنا ندرك أننا سنعاني أمامهم».

وأضاف «على اللاعبين أن يدركوا أننا لم نعد قادرين على فعل ذلك، فنحن نعرف سياق الموسم، وعلينا تغيير ذلك».

وباتت التشكيلة الأساسية «للشياطين الحمر» ثالث أصغر تشكيلة في تاريخ الدوري الممتاز، بعدما بلغ متوسط أعمار اللاعبين 22 عاماً و270 يوماً، كما أصبح المهاجم الدنماركي تشيدو أوبي-مارتن في سن الـ17 عاماً و156 يوماً أصغر لاعب يبدأ مباراة في الدوري مع يونايتد.

وهي المباراة السادسة توالياً في الدوري الممتاز وتحديداً منذ 16 مارس والفوز على ليستر سيتي 3-0، يفشل فيها يونايتد في حصد النقاط الثلاث حيث تعرض لأربع هزائم وتعادل مرتين.

في المقابل، رفع برنتفورد رصيده إلى 52 نقطة في المركز التاسع بالتساوي مع برايتون العاشر، وعزز حظوظه بالمشاركة في إحدى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وتقدم يونايتد سريعاً بعد تبادل للكرة بين الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو وكوبي ماينو الذي مررها إلى مايسون ماونت تابعها في الشباك (14)، في أول أهدافه في الدوري هذا الموسم، علماً أن هدفه الأخير يعود إلى 30 مارس 2024 في عقر دار برنتفورد بالذات.

وأدرك برنتفورد التعادل بهدف عسكي من قائد يونايتد لوك شو بعد تسديدة من قائد أصحاب الارض ميكل دامسغراد (27)، فعاد وحصل على الأفضلية برأسية الألماني كيفن شايد (33).

وتلقى اليونايتد ضربة معنوية بعد دقيقتين من تأخره بإصابة مدافعه الهولندي ماتيس دي ليخت، فحلّ هاري ماجواير بدلاً منه (35).

وفي الشوط الثاني، أضاف شايد الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه في سيناريو مشابه للأول (70)، رافعاً رصيده إلى 10 أهداف في «البريميرليج» هذا الموسم.

وعزز يوان ويسا تقدم فريقه بعد لعبة جماعية وصلت الكرة إلى المهاجم الكونغولي الذي أودعها في شباك الحارس التركي ألتاي بايندر (74).

ورفض اليونايتد الاستسلام ونجح في تقليص الفارق بفضل الهدف السادس من جارناتشو الذي سدد كرة رائعة من 20 متراً على يسار الحارس الهولندي مارك فليكين (74)، قبل أن يضيف البديل المهاجم العاجي أماد ديالو تراوريه الثالث بعد تسديدة اصطدمت بالمدافع الهولندي سيب فان دن بيرج ومرت بين قدمي الحارس (90+5).

وتجمد رصيد اليونايتد الذي تلقى خسارته الـ16 هذا الموسم عند 39 نقطة في المركز الخامس عشر متقدماً بفارق نقطة عن توتنهام الذي وقع في فخ التعادل مع مضيفه وستهام 1-1.

وتقدّم توتنهام الذي يتجه لخوض نهائي الدوري الاوروبي بمواجهة يونايتد في نهائي إنجليزي النكهة عقب فوزه على بودو جليمت النرويجي 3-1 ذهاباً، عبر الفرنسي ويلسون أودوبير (15)، وعادل وست هام بفضل جارود بوين (28).

وحقق توتنهام فوزاً يتيماً في آخر تسع مباريات في الدوري، ليحتل أسوأ مركز له منذ موسم 1976-1977.

ويسعى توتنهام لإنهاء صيامه عن الألقاب الذي دام 17 عاماً بالفوز بأول لقب أوروبي له منذ كأس الاتحاد الأوروبي عام 1984، لكن لا يزال من الممكن إقالة مدربه الأسترالي أنج بوستيكوغلو بغض النظر عن نتائجه في الدوري الأوروبي، وأجرى بوستيكوغلو 8 تغييرات على تشكيلته الفائزة على بودو جليمت لإراحة لاعبيه قبل مباراة الإياب الخميس في النروج.